  • USD: 41,84 - 41,92
  • EURO: 48,59 - 48,68
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mustafa Keser kararını verdi

Türk sanat müziği sanatçısı ve bestekar Mustafa Keser, hayatının filme çekilmesi halinde kendisini hangi oyuncunun oynamasını istediğini açıkladı. Ünlü isim tercihini Kıvanç Tatlıtuğ yerine Olgun Şimşek’ten yana kullandı, nedenini ise esprili bir dille açıkladı.

Ekleme: 25.10.2025 - 12:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 13:00 / Editör: Ozge Selin
Öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran Türk müziğinin usta ismi Mustafa Keser’e yapılan kapsamlı tetkikler sonucunda prostat kanseri teşhisi konmuştu. 2024 yılının son günlerinde hayranlarını üzen bir açıklama yapan Keser, kanser olduğunu duyurmuştu.

Daha sonra İstanbul’daki özel bir hastanede ameliyata alınan şarkıcı, prostat kanseri nedeniyle yaklaşık 4,5 saat süren başarılı bir operasyon geçirmişti. Operasyonu gerçekleştiren doktorlar, ameliyatın sorunsuz tamamlandığını ve Keser’in kemoterapiye ihtiyaç duymadığını belirtmişti.

Mustafa Keser kararını verdi

Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden şarkıcı sahne çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını cevaplayan isim, hayatı film haline getirilse kendisini hangi oyuncunun canlandırmasını istediğini esprili bir dille açıkladı.

Mustafa Keser kararını verdi

FİLMDE OLGUN ŞİMŞEK OYNASIN
Mustafa Keser, bu konuda, “Hayatım filme çekilirse beni Kıvanç Tatlıtuğ değil, Olgun Şimşek oynasın” ifadelerini kullandı.

Mustafa Keser kararını verdi

“KIVANÇ TATLITUĞ’IN BECERECEĞİ İŞ DEĞİL”
Keser tercihinin nedenini şöyle açıkladı: “Bu Kıvanç'ın becereceği iş değil, bu başka iş. Elbette o da çok değerli bir aktör ama Olgun musikiye de aşina olduğu için beni daha iyi oynar. Hem boyumuz, posumuz da birbirine benziyor. Kıvanç ayar tutmaz, maşallah o bizden uzun.”
Kamu kaynaklarıyla LGBT propagandası! CHP'li Çankaya Belediyesi'nden skandal görev tanımı
Yunan basınında gündem Türkiye! 'Devrim niteliğinde bir adım'
SANATIN KALBİ BU KEZ EGE’DE ATIYOR: İZMİR KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLADI!
Ünlü pırlantacıdan mal kaçırma talimatı! 'Çarşı çok karışık ne varsa toplayın'
3 yıl sonra ilk adım! Doktorlar tanısını koydu
Foça'dan acı haber! Selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu
CHP'den istifa etti AK Parti'ye geçecek! 'Belediye başkanı devletle savaşmaz'
Kremlin’den Trump-Putin zirvesine yeşil ışık! “Ukrayna’da çözüme çok yakınız”
MI6 bağlantısı belgelendi! Yerel seçime casusluk gölgesi...
İstanbul'da korku dolu gece! Sağanak yağış metropolü felç etti: Yol çöktü, araçlar su altında kaldı!
CHP'li belediyede halkın canı tehlikede! Alkollü şoför otobüsü bariyerlere soktu
Bakan Yerlikaya duyurdu! Zehir tacirlerine operasyon
Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı
Bakan Murat Kurum, Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını anlattı: Amaç evi olmayan vatandaşımızın ev sahibi olması
TELE 1'e kayyum atandı! Merdan Yanardağ gözaltında...
BM'den İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planına tepki: Uluslararası hukuka aykırı
Bakan Kurum: İstanbul’da 15 bin kiralık konut uygulamasıyla yeni bir dönemi başlatıyoruz
İsmail Saymaz'dan akıllara durgunluk veren 'İmamoğlu' savunması
CHP’de kurultay davasının reddedilmesinin ardından jet ihraç kararları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan 500 bin sosyal konut projesinin örnek dairelerini gezdi
Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Apple Uyardı! Kullanmayın!

Apple Uyardı! Kullanmayın!

Dünyanın En Ucuz Robotu!

Dünyanın En Ucuz Robotu!

YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

Apple Davayı Kaybetti!

Apple Davayı Kaybetti!

O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!

O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!