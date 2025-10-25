  • USD: 41,84 - 41,92
İngilizce konuşması beğenilmedi

Dün akşam yüzü olduğu markanın etkinliğinde ev sahipliği yapan Hande Erçel, konuklarına İngilizce yaptığı konuşmayla tartışma yarattı.

Hande Erçel, yüzü olduğu markanın davetinde İngilizce bir konuşma yaptı.

Yıllar süren çalışma sonucu Erçel'in İngilizce konuşması beğenilmedi ve sosyal medyadan eleştiri yağdı.

YETERSİZ BULUNDU

Yüzü olduğu İtalyan takı markasının davetlilerini Çırağan'da ağırlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in İngilizce yaptığı konuşması, sosyal medyada tartışma yarattı.

Yıllardır İngilizce dersi alan Hande Erçel'in bazıları başarısına odaklanırken, bazıları da İngilizcesini yine oldukça yetersiz buldu.

