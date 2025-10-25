Hande Erçel, yüzü olduğu markanın davetinde İngilizce bir konuşma yaptı.Yıllar süren çalışma sonucu Erçel'in İngilizce konuşması beğenilmedi ve sosyal medyadan eleştiri yağdı.Yüzü olduğu İtalyan takı markasının davetlilerini Çırağan'da ağırlayan ünlü oyuncu Hande Erçel'in İngilizce yaptığı konuşması, sosyal medyada tartışma yarattı.Yıllardır İngilizce dersi alan Hande Erçel'in bazıları başarısına odaklanırken, bazıları da İngilizcesini yine oldukça yetersiz buldu.