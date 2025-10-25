  • USD: 41,87 - 41,95
Hastalık sonucu hayatını kaybetti

Amerikalı oyuncu Isabelle Tate, 23 yaşında hayatını kaybetti.

Eklema: 25.10.2025 - 14:41
ABC kanalında yayınlanan “9-1-1: Nashville” dizisindeki rolüyle tanınan Tate, 19 Ekim’de yaşamını yitirdi.

Oyuncunun menajerlik ajansı The McCray Agency, ölüm nedeninin Charcot-Marie-Tooth sendromu adı verilen nadir bir nörolojik hastalık olduğunu açıkladı.

Bu hastalık kaslarda güçsüzlük, duyusal kayıp ve denge sorunlarına yol açıyor.

Tate kısa süre önce Tennessee Eyalet Üniversitesi’nden mezun olmuştu ve “9-1-1: Nashville” dizisinde Julie karakterini canlandırmıştı.

Oyuncu Hunter McVey, Tate’in ölüm haberinden “şok olduğunu” belirterek ailesine başsağlığı diledi.

Instagram'dan 'Reels' için kritik adım! İzleme geçmişi özelliği hayata geçti

O Dev Elektronik Dönüşüme Devam Ediyor!

Apple'dan Pil Sorununa Çözüm!

Kripto Borsasına 200 Milyar Dolar!

Eski Ehliyet İçin Son Tarıh!

Sadece zenginler görebilecek! Uzay ışığı satışı başladı

