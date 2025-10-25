Hastalık sonucu hayatını kaybetti

ABC kanalında yayınlanan “9-1-1: Nashville” dizisindeki rolüyle tanınan Tate, 19 Ekim’de yaşamını yitirdi.Oyuncunun menajerlik ajansı The McCray Agency, ölüm nedeninin Charcot-Marie-Tooth sendromu adı verilen nadir bir nörolojik hastalık olduğunu açıkladı.Bu hastalık kaslarda güçsüzlük, duyusal kayıp ve denge sorunlarına yol açıyor.Tate kısa süre önce Tennessee Eyalet Üniversitesi’nden mezun olmuştu ve “9-1-1: Nashville” dizisinde Julie karakterini canlandırmıştı.Oyuncu Hunter McVey, Tate’in ölüm haberinden “şok olduğunu” belirterek ailesine başsağlığı diledi.