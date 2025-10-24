Yasmin Erbil’den tarz değişikliği!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini şaşırttı. Genç sunucu, yeni saç rengini gösterdiği paylaşımına esprili bir not ekledi.

Erbil, pembe saçlı pozlarını Instagram’da “Korkmayın, geçici” notuyla paylaştı. Yeni imajı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.Paylaşımında samimi açıklamalarda bulunan Erbil, “Bir insan evde hasta yatıyor diye saçını pembe yapar mı? Sıkıntıdan saçımı pembe yaptım” diyerek takipçilerini güldürdü.Daha önce de imaj değişiklikleriyle adından söz ettiren Yasmin Erbil, bu kez cesur tercihiyle sosyal medyanın gündemine oturdu.