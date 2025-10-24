Ozan Güven'in cezası onandı!

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı.Mahkeme, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verilmişti. Karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.Güven'e, eski partneri Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onandı.Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'silahla kasten yaralama' suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti. Ozan Güven, kararın tebliğinin ardından 45 gün açık cezaevine girecek.