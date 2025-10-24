  • USD: 41,84 - 41,92
Ozan Güven'in cezası onandı!

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'a şiddet uygulayarak darbettiği gerekçesiyle yargılandığı davada verilen 2 yıl 3 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından onandı.

Ekleme: 24.10.2025 - 17:28 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:29 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darbettiği iddiasıyla birbirlerinden karşılıklı şikayetçi oldukları dava İstanbul Adalet Sarayı 58. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanmıştı.

Mahkeme, Ozan Güven'in 'cebir, tehdit veya hileyle kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve 'hakaret' suçlarından beraatine, 'kasten yaralama' suçundan ise 1 yıl 15 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetmiş, Deniz Bulutsuz'un ise 'basit yaralama' suçundan beraatine karar verilmişti. Karara itirazı üzerine dosya İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Ozan Güven'in cezası onandı!

Güven'e, eski partneri Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı gerekçesiyle verilen 1 yıl 15 ay hapis cezası, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi tarafından onandı.

Mahkeme, İstanbul 58. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 'silahla kasten yaralama' suçundan verilen cezayı usul ve esasa uygun bularak, delil ve işlemlerde herhangi bir eksiklik olmadığına hükmetti. Ozan Güven, kararın tebliğinin ardından 45 gün açık cezaevine girecek.
Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Apple Uyardı! Kullanmayın!

Dünyanın En Ucuz Robotu!

YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

Apple Davayı Kaybetti!

O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!

