  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hastane odasından isyan etti

Güvenlik kameralarından kaza anı ortaya çıkan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu'nun eşi de hastane odasından yaptığı paylaşımla hakkındaki eleştirilere tepki gösterdi.

Ekleme: 24.10.2025 - 09:32 Güncelleme: 24.10.2025 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Yeni anne olan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün hava almak için bebeğiyle ve eşiyle dışarıya Bağdat Caddesi'nde dolaşmaya çıkmıştı.

İrem Helvacıoğlu'nun yürüdüğü yerde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada savrulan motosiklet kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Apar topar hastaneye kaldırılan ve başına dikiş atılan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oyuncunun ölümden döndüğü kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası olumsuz yorumların hedefi olan Ural Kaspar, yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.

Kaza görüntülerinin gündem olmasının ardından ünlü oyuncunun eşine eleştiriler yağdı. Hakkındaki bir yorumu sosyal medya hesabından yayınlayan İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, isyan ederek şunları söyledi:

"ÇOK ÜZÜCÜ"

"Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum."

Hastane odasından isyan etti
Bakan Bayraktar'dan müjde! Rekor kırıldı
Cep telefonu ve tütün ürünlerinde büyük düzenleme! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhuriyet Bayramı'nda ulaşım ücretsiz olacak mı? Bakan Uraloğlu açıkladı
CHP'de Kritik Gün! Gözler Duruşmada!
579 sayfayı 6 dakikada yok saydılar! CHP yönetimi üç maymunu oynuyor
İsrail basınından analiz! İsrail için kabus senaryosu
Trump Venezuela'ya Giriyor!
Yolyemezler Çetesine Operasyon!
İmamoğlu'na Casusluk Soruşturması!
Beyaz Saray tarih vererek duyurdu: Trump, Şi ile görüşecek!
Putin'den Budapeşte zirvesi açıklaması: Diyalog devam etmeli
Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu!
Arnavutköy Belediye Başkanı’ndan belgeli yanıt! Tek tek rakamlarla açıkladı
Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez kararını verdi
Aile Yılı'nda destek fırtınası! Başvuru patlaması var
İsrail basınından küstah Türkiye çıkışı! Yardım kuruluşlarından bile korktular
Gökçekada'da sağanak sele döndü! Evler su altında kaldı
MSB duyurdu! Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Savcı Yavuz Engin’e makamında tehditler yağdırmıştı! Mustafa Kemal Zengin için hesap vakti
CHP'li başkan kocasını 'çantacı' yaptı! 1 milyon doları böyle paylaşmışlar
7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!