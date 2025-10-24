Hastane odasından isyan etti

Yeni anne olan güzel oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz gün hava almak için bebeğiyle ve eşiyle dışarıya Bağdat Caddesi'nde dolaşmaya çıkmıştı.İrem Helvacıoğlu'nun yürüdüğü yerde 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada savrulan motosiklet kaldırımda eşi ve yenidoğan bebeğiyle yürüyüş yapan oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarptı. Apar topar hastaneye kaldırılan ve başına dikiş atılan oyuncu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Oyuncunun ölümden döndüğü kaza anı da çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası olumsuz yorumların hedefi olan Ural Kaspar, yasal yollara başvuracaklarını duyurdu.Kaza görüntülerinin gündem olmasının ardından ünlü oyuncunun eşine eleştiriler yağdı. Hakkındaki bir yorumu sosyal medya hesabından yayınlayan İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, isyan ederek şunları söyledi:"Dün yaşadığımız kazanın acılarını ve travmasını aile olarak atlatmaya çalışırken hastane odasında bile şu ithamlarla karşı karşıya kalmak ve genellikle şahsıma karşı paylaşılan cümleleri okumak en basit tabiriyle çok üzücü. Bu paylaşımları yapanları önce Allah'a havale ediyorum. Elbette ama hukuken de gereken tüm girişimlerde bulunacağımın da bilinmesini istiyorum."