Alişan’dan sürpriz ziyaret!

Ünlü şarkıcı Alişan, yeğeni Eyşan ile birlikte yeni dizi Uzak Şehir’in setini ziyaret etti. Set ortamında keyifli anlar yaşayan Alişan, oyuncularla hatıra fotoğrafları çektirmeyi ihmal etmedi.

Sosyal medya hesabından setten kareleri paylaşan Alişan, şu notu düştü: Eyşan’ımı ve beni o kadar güzel karşıladılar ki, çok teşekkür ederiz her şey için… Boşuna bu kadar sevilmiyorlar. Başarılarınız daim olsun.

Alişan’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Samimi tavırlarıyla dikkat çeken sanatçıya, takipçilerinden “Ne güzel bir enerji”, “Eyşan büyümüş kocaman olmuş” gibi yorumlar geldi.

SETTEN SICAK KARELER

Uzak Şehir dizisinin setinde oyuncularla samimi pozlar veren Alişan’ın ziyareti, dizinin takipçileri arasında da heyecan yarattı. Dizinin yapım ekibi ve oyuncularının sıcak karşılaması, sosyal medyada da gündem oldu.

SEZONUN REKORU ‘UZAK ŞEHİR’DEN GELDİ

Sinem Ünsal ile Ozan Akbaba’nın başrolünü paylaştığı yeni bölümü ve özetiyle ilk iki sıraya ambargo koyan yapım, Tüm Kişiler’de reyting çıtasını 16.31’e, izlenme payını 45.14’e çıkardı. Sosyal medyada da paylaşım ve etkileşim rekoru kıran proje, ekran karşısındaki her iki kişiden birinin tercihi olma geleneğini sürdürdü. ‘Uzak Şehir’in AB reytingi 10.29 izlenme oranı ve 39.34 izlenme payı, 20+ABC1 reytingi ise 15.40 izlenme oranı ve 41.81 izlenme payı olarak kayıtlara geçti. Dizi, bu sonuçla yeni bölümü 16.31, özeti 10.12 reyting gören ilk dizi oldu.

Meteorolojiden Uyarı! İstanbul Dahil Sağanak Kapıda...

Apple Uyardı! Kullanmayın!

Dünyanın En Ucuz Robotu!

YouTube saatlerce ekrana bakmaya son veriyor! Shorts videolar için yeni özellik

Apple Davayı Kaybetti!

O Marka Beklenen Seriyi Erteleyebilir!

