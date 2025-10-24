Aleyna Tilki'yi Gasp Ettiler!

Genç şarkıcı Aleyna Tilki, Hollanda'nın başkenti AmsterdaOlayın ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Tilki, yaşadığı durumu takipçilerine anlatarak yardım istedi. Ünlü şarkıcı, eşyalarının yerini bulabilmek için çantasının konumunu da paylaşacağını belirtti.Amerika'da sahneye çıkmaya hazırlandığını ifade eden Tilki, pasaportunun kaybının kendisi için büyük bir sorun oluşturduğunu dile getirdi. Tilki, eşyalarını bulanlara 'çok büyük dualar edeceğini' belirterek destek çağrısında bulundu.Aleyna Tilki şu ifadeleri kullandı, 'Arkadaşlar şu an Amsterdam'dayım. Çantamla beraber pasaportum, laptopum ve her şey çalındı. Bir sonraki sayfada size çantayı ve konumun nerede olduğunu yazacağım. Genelde değerli eşyaları alıp pasaportları ve çantayı bir yere atıyorlarmış. Ben Amerika'da çok önemli bir sahneye çıkacaktım ve pasaportumu bulmam lazım. Bulana çok büyük dualar edeceğim.'m'da kapkaça uğradı. Tilki, çantasıyla birlikte pasaportunun, laptopunun ve tüm kişisel eşyalarının çalındığını duyurdu.