Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tatilde

Yazı yoğun konser maratonuyla geçiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, gözlerden uzak bir tatile çıktı. Ünlü çift gittikleri tatilde aşk tazeledi.

Ekleme: 23.10.2025 - 13:34 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:35 / Editör: Ozge Selin
Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkta bir yılını dolduran çift, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesaplarından fotoğraflar paylaşmıştı.

TATİLCİ ÇİFT

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam eden ünlü çift, sık sık seyahate gidiyor. İkilinin yeni tatil rotası belli oldu.

AMSTERDAM

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, tatilde resmen aşk tazeledi. Sevgililerin romantik karelerine sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı.

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tatilde

7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!

