Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tatilde

Yazı yoğun konser maratonuyla geçiren Zeynep Bastık ile Serkay Tütüncü, gözlerden uzak bir tatile çıktı. Ünlü çift gittikleri tatilde aşk tazeledi.

Türk pop müziğinin sevilen ismi Zeynep Bastık ile oyuncu Serkay Tütüncü, geçtiğimiz yıl aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkta bir yılını dolduran çift, geçtiğimiz haftalarda Instagram hesaplarından fotoğraflar paylaşmıştı.Sosyal medyadan mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşmaya devam eden ünlü çift, sık sık seyahate gidiyor. İkilinin yeni tatil rotası belli oldu.Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a giden çift, tatilde resmen aşk tazeledi. Sevgililerin romantik karelerine sevenlerinden yorum ve beğeni yağdı.