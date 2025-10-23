Şimdiki halini görenler tanıyamadı

13 yaşından beri hayatımızda olan ve Selena'da canlandırdığı Kıvılcım karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Hazal Şenel uzun süredir ekranlarda gözükmüyordu.Oyunculuğa ara veren ve bir kafe açan Hazal Şenel, şimdi 34 yaşında. Geçtiğimiz günlerde yeniden kafedeki görüntüsü sosyal medyaya damga vuran Hazal Şenel, takipçileriyle soru cevap yaptı.Kafeyi kapattığını söyleyen ünlü isim estetik sorusuna da yanıt verdi. Şenel hiç estetik yaptırmadığını belirterek, "Siz beni 13 yaşımdayken tanıdınız şu an 34. Şunu soruyorsan, herhangi bir estetik dolgu yok" ifadelerini kullandı.HAZAL ŞENER KİMDİR?Ünlü oyuncu ve dansçı Hazal Şenel, son dönemde hem televizyon hem de sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. 18 Aralık 1992’de Ankara’da dünyaya gelen Şenel, küçük yaşlardan itibaren sanatla iç içe bir hayat sürüyor.Henüz çocuk yaşta kamera karşısına geçen Hazal Şenel, 2004 yılında rol aldığı “Bütün Çocuklarım” dizisiyle oyunculuk kariyerine adım attı. Ancak onu Türkiye’ye tanıtan asıl proje “Bez Bebek” oldu. Dizide canlandırdığı “Ceren” karakteriyle milyonların sevgisini kazanan Şenel, o dönem çocuk dizilerinin en çok konuşulan isimlerinden biri hâline geldi.Oyunculuk kariyerine hız kesmeden devam eden Şenel, ilerleyen yıllarda “Pis Yedili”, “Seksenler”, “Aşkın 5 Hali”, “Çılgın Dersane Üniversitede” ve “İki Yalancı” gibi sevilen yapımlarda rol aldı. Hem enerjik hem de doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, ekranlardaki başarısının yanı sıra sahne performanslarıyla da tanınıyor.Profesyonel olarak dans eğitimi alan Hazal Şenel, uzun yıllar boyunca çeşitli dans projelerinde yer aldı. Oyunculukla dansı birleştirdiği çalışmalarıyla, genç yaşına rağmen çok yönlü bir sanatçı profili çizen Şenel, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor.