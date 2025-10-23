  • USD: 41,90 - 41,98
Şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım!

Yıllardır mücadele ettiği kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Şimal Gülen'in eşi Necati Arıcı, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla takipçilerini duygulandırdı.

4 yıldır kanserle mücadele eden şarkıcı Şimal, hastalığı yendikten bir süre sonra 29 Mayıs'ta yeniden hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan ve durumu kritik olan Şimal, 30 Mayıs günü hayatını kaybetti. Şimal Gülen, 31 Mayıs 2025 günü Kuşadası'nda toprağa verildi.

Şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım!

Gülen için 2 Haziran'da Kuşadası Hatice Hanım Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Şimal Gülen, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenazede duygusal anlar yaşandı.

Şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım!

Törende annesi Sema ve babası Nihat Gülen ile eşi Necati Arıcı ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım!

Eşinin vefatından sonra zor günler geçiren Arıcı, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla görenleri duygulandırdı.

Şarkıcı Şimal'in eşinden duygusal paylaşım!

Birlikte oldukları fotoğrafları yayımlayan acılı eş, gönderisine ''Zaman geçiyor ama sanki her şey dün gibi. Sesin kulağımda, gülüşün gözümde, varlığın kalbimde hâlâ aynı sıcaklıkta. Bazen fotoğraflara bakarken bir anlığına dönecekmişsin gibi hissediyorum, sonra gerçeğin soğuk yüzüyle karşılaşıyorum. Özlemek ne demek, sensiz öğrenmiş oldum. Keşke bir kez daha konuşabilsem seninle, sadece ‘özledim diyebilmek için bile olsa Gittiğin yerde huzur içinde ol. Burada seni seven bir kalp hep seni anıyor, hep seni bekliyor'' notunu düştü.

