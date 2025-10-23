  • USD: 41,90 - 41,98
Nagihan Karadere’nin paylaşımı korkuttu

Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere’nin yüzündeki şişlikler takipçilerini endişelendirdi. “Kendimi tanıyamıyorum, nazar değdi” diyerek açıklama yapan Karadere’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

23.10.2025 - 17:28
Eski Survivor yarışmacısı Nagihan Karadere, sosyal medyada yaptığı son paylaşımıyla takipçilerini endişelendirdi. Yüzündeki belirgin şişliklerle kamera karşısına geçen Karadere, durumunu anlatan bir video yayınladı.

Karadere videoda şu ifadeleri kullandı:

“Herkese günaydın, daha önce beni hiç böyle görmediniz. İnanılmaz bir yüzümde şişme var. Nazar kolyem düştü, tişörtümün içinde buldum. Yüzüm birkaç gündür böyle oldu. En çok korktuğum şey nazar. Gece çok çok daha kötüydü, şu an inmiş hali. Kendimi tanıyamıyorum. Yediler beni yediler. Gözü olanın gözü çıksın.”

Birçok takipçisi Karadere’ye geçmiş olsun dileklerinde bulunurken, bazı kullanıcılar da sağlık durumu hakkında endişelerini dile getirdi.

Nagihan Karadere’nin paylaşımı korkuttu

NAGİHAN KARADERE KİMDİR?

1984 doğumlu Nagihan Karadere, milli atlet ve televizyon yüzüdür. 400 metre engelli branşında Türkiye’yi temsil etmiş, ardından Survivor yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Sert mizacı ve güçlü performansıyla yarışmada dikkat çeken Karadere, zaman zaman açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmektedir.
7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!

