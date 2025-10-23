  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kızı yoğun bakımda

Veliaht dizisi oyuncusu Bora Akkaş ile Oben Alkan'ın kızı Suzan hastanelik oldu. Son durumu fenomen anne Oben Alkan açıkladı.

Ekleme: 23.10.2025 - 13:42 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Daha önce Geniş Aile, Yalan Dünya, Aslan Ailem, Kurşun ve Menajerimi Ara dizilerinde rol alan Bora Akkaş, son olarak Veliaht dizisinde 'Zafer Karslı' karakterine hayat veriyordu.

KIZLARI YOĞUN BAKIMDAN

2023 yılında Oben Alkan ile evlenen Bora Akkaş'ın Suzan adındaki kızları da sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Bir süredir herhangi bir paylaşım yapmayan çiftten Oben Alkan, kızları Suzan'ın yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Fenomen Oben Alkan, kızlarını rahatsızlanınca doktora götürdü ve apar topar yoğun bakım kararı alınınca şaşırdı. Kızları zatürre olan çiftten Oben Alkan, Suzi'nin sağlık durumuna dair şunları söyledi:

"BİZ İYİYİZ"

"Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. 'Yarın çıkar' diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar."

Kızı yoğun bakımda
Beyaz Saray tarih vererek duyurdu: Trump, Şi ile görüşecek!
Putin'den Budapeşte zirvesi açıklaması: Diyalog devam etmeli
Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu!
Arnavutköy Belediye Başkanı’ndan belgeli yanıt! Tek tek rakamlarla açıkladı
Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez kararını verdi
Aile Yılı'nda destek fırtınası! Başvuru patlaması var
İsrail basınından küstah Türkiye çıkışı! Yardım kuruluşlarından bile korktular
Gökçekada'da sağanak sele döndü! Evler su altında kaldı
MSB duyurdu! Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Savcı Yavuz Engin’e makamında tehditler yağdırmıştı! Mustafa Kemal Zengin için hesap vakti
CHP'li başkan kocasını 'çantacı' yaptı! 1 milyon doları böyle paylaşmışlar
Netanyahu’nun Türkiye paniği! Türk askerinin Gazze’ye girişini engelleme çabası
Bakanlık tek tek ifşa etti! Ne buldularsa içine atmışlar
Mansur Yavaş'ın avukatından zehir zemberek sözler! 'Şerefsizlik yapan geberir gider'
Gümrükte 'lüks araç' operasyonu! Değeri 288 milyon
5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı
Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın İstişari Görüşü açıklaması: “Hukuk ihlallerini açıkça ortaya koymaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Tarık'a Togg hediyesi
Tekirdağ’da CHP kongresinde ortalık karıştı: ‘Kovun beni’ diyerek salonu terk etti
Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!