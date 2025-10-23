Keremcem o programda yarışacak

Acun Ilıcalı, Survivor 2026 kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Ünlü televizyoncu, şarkıcı Keremcem'i de yarışırken göreceğimizi söyledi.

Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Survivor 2026 Ünlüler - All Star sezonuna katılacak ünlü isimlere yenisini ekledi.Şarkıcı Bayhan'ın ardından sanatçı Keremcem de Survivor 2026'da yer alacak.Acun Ilıcalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:'Değerli sanatçımız Keremcem, Survivor 2026 Ünlüler & All Star kadrosuna dahil oldu, kendisine gönülden başarılar diliyorum.'