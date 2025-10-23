  • USD: 41,90 - 41,98
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, Bağdat Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında yaralandı. Yakın dostu, bebek ve annenin son sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan açıklama yaptı.

Ekleme: 23.10.2025 - 13:36 Güncelleme: 23.10.2025 - 13:38 / Editör: Ozge Selin
Yeni anne olan oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve henüz altı günlük olan bebeği Kadıköy Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi.

MOTOR ÇARPTI

Caddede bir motor otomobile çarparak kaldırımda kız bebekleriyle yürüyen oyuncu ve eşinin üzerine savruldu. Kazada Helvacıoğlu ve 2 araç sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince başına dikiş atılan Helvacıoğlu'nun kontrol amaçlı olarak geceyi hastanede geçireceği, eşi Ural Kaspar ve olan bebeklerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Yakın arkadaşı Solmaz Ölmez'in sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"HERKES İYİ"

"İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız."

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi

İrem Helvacıoğlu kaza geçirdi
Beyaz Saray tarih vererek duyurdu: Trump, Şi ile görüşecek!
Putin'den Budapeşte zirvesi açıklaması: Diyalog devam etmeli
Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim tarihi belli oldu!
Arnavutköy Belediye Başkanı’ndan belgeli yanıt! Tek tek rakamlarla açıkladı
Piyasalar merakla bekliyordu! Merkez kararını verdi
Aile Yılı'nda destek fırtınası! Başvuru patlaması var
İsrail basınından küstah Türkiye çıkışı! Yardım kuruluşlarından bile korktular
Gökçekada'da sağanak sele döndü! Evler su altında kaldı
MSB duyurdu! Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Savcı Yavuz Engin’e makamında tehditler yağdırmıştı! Mustafa Kemal Zengin için hesap vakti
CHP'li başkan kocasını 'çantacı' yaptı! 1 milyon doları böyle paylaşmışlar
Netanyahu’nun Türkiye paniği! Türk askerinin Gazze’ye girişini engelleme çabası
Bakanlık tek tek ifşa etti! Ne buldularsa içine atmışlar
Mansur Yavaş'ın avukatından zehir zemberek sözler! 'Şerefsizlik yapan geberir gider'
Gümrükte 'lüks araç' operasyonu! Değeri 288 milyon
5 milyarlık kasadan İBB kuryeleri çıktı! Kara para soruşturması Ekrem İmamoğlu’nun rüşvet çarkına uzandı
Dışişleri’nden Uluslararası Adalet Divanı’nın İstişari Görüşü açıklaması: “Hukuk ihlallerini açıkça ortaya koymaktadır”
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umman Sultanı Tarık'a Togg hediyesi
Tekirdağ’da CHP kongresinde ortalık karıştı: ‘Kovun beni’ diyerek salonu terk etti
Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

7 il için 'sarı' kodlu alarm! Sel ve su baskınlarına dikkat

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Instagram yeni özelliğini sadece gençlere açtı! Yetişkinlerden tepki geldi

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Zuckerberg'e Şok! İfade Verecek...

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

Elon Musk NASA'yı Hedef Aldı!

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

OpenAI, ChatGPT Atlas’ı tanıttı! Google hisseleri çakıldı

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!

Android El Feneri Tasarımı Değişiyor!