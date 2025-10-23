İlayda Alişan pozlarıyla ortalığı salladı!

Oyuncu İlayda Alişan, kariyeri ve özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. İmaj değişikliğine giderek sürpriz yapan Alişan, yeni karelerini Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Ünlü şarkıcı Seda Sayan ve eski futbolcu Sinan Engin'in işletmeci oğlu Oğulcan Engin ile oyuncu İlayda Alişan'ın aşkı doludizgin devam diyor.2 yıldır Oğulcan Engin ile aşk yaşayan İlayda Alişan sosyal medyayı aktif kullanmayı devam ediyor.Instagram hesabında 3 milyon fazla takipçisi olan 29 yaşındaki güzel oyuncu, paylaşımlarıyla sevenlerinden ilgi görüyor.Yeni fotoğraflarını peş peşe yayımlayan Alişan'a takipçilerinden yorum ve beğeni yağdı.