Tarkan'ın ilk aşkıydı! Görenler tanıyamadı

Tarkan'ın ilk aşkı olarak adından söz ettiren avukat Bilge Öztürk şimdilerde magazinden ve kameralardan uzak sakin bir yaşam sürüyor.

Ekleme: 22.10.2025 - 17:18 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de yaşayan ve sörfle ilgilenen Bilge Öztürk son olarak Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.

Öztürk, uzun aradan sonra bir davette ortaya çıktı.

Tarkan'ın ilk aşkıydı! Görenler tanıyamadı

Verdiği kilolar ve değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Bilge Öztürk'ün estetik müdahaleleri de gözlerden kaçmadı.

Tarkan'ın ilk aşkıydı! Görenler tanıyamadı

YORUM YAĞDI

Kırmızı pantolon ve minik siyah büstiyeriyle poz veren Bilge Öztürk'e yorum yağdı.

Tarkan'ın ilk aşkıydı! Görenler tanıyamadı

İLİŞKİLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTU

Bilge Öztürk, özellikle Tarkan ile olan ilişkisinden dolayı magazin gündeminde uzun süre yer aldı. İkilinin ilişkisinin yaklaşık 2001–2008 yılları arasında sürdüğü belirtiliyor. Daha sonra, fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaklaşık 3 yıllık bir ilişki yaşadı. Çiftin birlikteliği, 2024 yazında resmî olarak sona erdi.
