Tarkan'ın ilk aşkıydı! Görenler tanıyamadı

İzmir'de yaşayan ve sörfle ilgilenen Bilge Öztürk son olarak Bennu Gerede'nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaşadığı aşkla adından söz ettirmişti.Öztürk, uzun aradan sonra bir davette ortaya çıktı.Verdiği kilolar ve değiştirdiği saç rengiyle dikkat çeken Bilge Öztürk'ün estetik müdahaleleri de gözlerden kaçmadı.YORUM YAĞDIKırmızı pantolon ve minik siyah büstiyeriyle poz veren Bilge Öztürk'e yorum yağdı.İLİŞKİLERİ ÇOK KONUŞULMUŞTUBilge Öztürk, özellikle Tarkan ile olan ilişkisinden dolayı magazin gündeminde uzun süre yer aldı. İkilinin ilişkisinin yaklaşık 2001–2008 yılları arasında sürdüğü belirtiliyor. Daha sonra, fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile yaklaşık 3 yıllık bir ilişki yaşadı. Çiftin birlikteliği, 2024 yazında resmî olarak sona erdi.