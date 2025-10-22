Survivor Mert Öcal'dan acı veda!

Survivor'un sevilen isimlerinden Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz sene Eylül ayında ise dünyaevine girmişti.Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift, bu sefer acı haberi sevenlerine duyurdu.Öcal ve Burcu, yıllardır besledikleri can dostları Maya'nın ölümüyle yıkıldı.Burcu, ''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin. Umarım acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum'' sözleriyle acısını dile getirdi.Öcal ve Burcu ikilisi, çocukları gibi baktıkları Maya'yı bugün toprağa verdi. Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Huzur içinde uyu kızım' notunu düştü.