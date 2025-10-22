  • USD: 41,90 - 41,97
  • EURO: 48,58 - 48,67
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Survivor Mert Öcal'dan acı veda!

Survivor yarışmasıyla adını duyuran Mert Öcal, yarıştığı sezon aşık olduğu Sude Burcu ile evlendi. Çift, can dostları Maya'yı kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. İkili, yıllardır beraber yaşadıkları Maya'yı toprağa verdi.

Ekleme: 22.10.2025 - 17:26 Güncelleme: 22.10.2025 - 17:28 / Editör: Ozge Selin
Survivor'un sevilen isimlerinden Mert Öcal ile kendisinden 15 yaş küçük Sude Burcu 2022 yılında aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlanmıştı.

Survivor All Star 2022'ye aşklarıyla damga vuran Mert Öcal ve Sude Burcu, geçtiğimiz sene Eylül ayında ise dünyaevine girmişti.

Survivor Mert Öcal'dan acı veda!

Sosyal medyadan mutluluk pozlarını paylaşan çift, bu sefer acı haberi sevenlerine duyurdu.

Survivor Mert Öcal'dan acı veda!

Öcal ve Burcu, yıllardır besledikleri can dostları Maya'nın ölümüyle yıkıldı.

Survivor Mert Öcal'dan acı veda!

Burcu, ''Hayatımda bu kadar acı yaşadığımı hissetmedim, bilmiyorum. Maya bizim evladımızdı, her canlı gibi çok özeldi. Çok ani oldu kaybettik seni. Kalbim paramparça, umarım gittiğin yerde mutlusundur güzel kızım. Melek oldun her zaman öyleydin. Umarım acıların dinmiştir, bir daha asla acı çekme. Seni hep evimizin kapısından girdiğimizdeki heyecanınla hatırlayacağız. Sabah uyandığımda gördüğüm ilk yüz hep sendin. Akşam yatarken yastığımı paylaşırdık. Her anın çok güzeldi, çok. Keşke hiç bu son olmasaydı. Biz sensiz evi nasıl normalleştireceğiz bilmiyorum ama ben şimdiden seni çok özledim canımın içi kızım. Huzurla uyu. Seni çok ama çok seviyorum'' sözleriyle acısını dile getirdi.

Survivor Mert Öcal'dan acı veda!

Öcal ve Burcu ikilisi, çocukları gibi baktıkları Maya'yı bugün toprağa verdi. Öcal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma 'Huzur içinde uyu kızım' notunu düştü.

Türk gücü sorusundan sonra kekelemeye başladı! Netanyahu JD Vance ile görüşmesinde şoka uğradı
Özgür Özel'den Şok Tehdit!
CHP'nin İçi Yangın Yeri!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da: Şeyh Temim ile Görüştü
Esir teslimi sırasında İsrail casusu enselendi! Esirleri koruyan birimi deşifre etmek için...
Louvre Müzesi'nde 88 Milyon Euroluk Soygun: 7 Dakikada 9 Eser Çalındı
‘Yüzyılın Konut Projesi’ başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan projenin ayrıntılarını açıklayacak
İsrail basını itiraf etti! “Türkiye gök savaşçılarını ortaya çıkardı”
ABD'den Çin'e Vergi Tarifesi!
Orta Doğu satrancında kilit rol! ‘Erdoğan merkezi önemini güçlendirdi’
EGE’NİN İNCİSİ İZMİR’DE KÜLTÜR YOLU FESTİVALİ BAŞLIYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan video mesaj! 'Gelecek çalışmalara güçlü zemin oluşturacak'
Beşiktaş’ın rantına 244 milyon lira rüşvet! İşte kirli para havuzundan beslenen CHP’liler
Soykırımcı Siyonistler İfşa Oldu!
Ticaret Bakanlığı açıkladı! 9 ayda 8,8 milyar lira ceza kesildi
CHP’de panik haftası! Mutlak butlana karşı ’23 Ekim’ önlemi
Çakma Devrimci Mahir'in Lüks Tutkusu!
Can Holding Soruşturmasında Tutuklama Gerekçesi!
AK Partili Yayman'dan Özgür Özel'in skandal ifadelerine sert tepki: Darbeci zihniyetin bugüne yansıması
AK Parti milletvekili Maviş'ten CHP'ye sert tepki: Cumhuriyet bu milletin ortak değeridir size bırakacak değiliz
Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geliyor...

Tuvalet alışkanlıkları dijital takibe dönüşüyor! Bu klozetin içinde kamera var ve yapay zekaya sahip...

Tuvalet alışkanlıkları dijital takibe dönüşüyor! Bu klozetin içinde kamera var ve yapay zekaya sahip...

Bitcoin Çöküşü Devam Ediyor!

Bitcoin Çöküşü Devam Ediyor!

O Ürünü Kullanıcılar Tasarlayacak!

O Ürünü Kullanıcılar Tasarlayacak!

Çocukların Beynini Çürütüyor!

Çocukların Beynini Çürütüyor!

Elon Musk O Uygulamayı Hedef Aldı!

Elon Musk O Uygulamayı Hedef Aldı!