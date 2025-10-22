  • USD: 41,90 - 41,97
'Seninle gurur duyuyorum'

Türkan Şoray, Cihan Ünal ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Yağmur Ünal'ın yeni yaşı için sosyal medyadan özel bir paylaşım yaptı.

Türkan Şoray, Mine filminin setinde tanıştığı Cihan Ünal ile 1983 yılında nikah masasına oturmuştu. Yağmur adını verdikleri bir kız çocukları doğduktan sonra iki usta oyuncu 1987 yılında boşanmıştı.

Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı özel bir mesajla kutladı.

"GURUR DUYUYORUM"

Kızının bebekliğinden son haline kadar birçok fotoğraf karesini yayınlayan Türkan Şoray, "Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı, adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken gurur duyduğum Yağmur'umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum."

Türkan Şoray'ın kızıyla ilgili paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Meteoroloji Uyardı! Sağanak Geliyor...

Tuvalet alışkanlıkları dijital takibe dönüşüyor! Bu klozetin içinde kamera var ve yapay zekaya sahip...

Bitcoin Çöküşü Devam Ediyor!

O Ürünü Kullanıcılar Tasarlayacak!

Çocukların Beynini Çürütüyor!

Elon Musk O Uygulamayı Hedef Aldı!

