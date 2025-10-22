'Seninle gurur duyuyorum'

Türkan Şoray, Mine filminin setinde tanıştığı Cihan Ünal ile 1983 yılında nikah masasına oturmuştu. Yağmur adını verdikleri bir kız çocukları doğduktan sonra iki usta oyuncu 1987 yılında boşanmıştı.Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, kızı Yağmur Ünal’ın doğum gününü sosyal medyada paylaştığı özel bir mesajla kutladı.Kızının bebekliğinden son haline kadar birçok fotoğraf karesini yayınlayan Türkan Şoray, "Güzel kızım, Yağmur'um... Bebekliğinden bugüne kadar hayranlıkla her anına tanık olmak, benim için büyük mutluluktu. Bugün; her yönden kendini geliştirmiş, gayet mütevazı, adaletli, vicdanlı, insancıl ve pozitif enerji saçan; kızım derken gurur duyduğum Yağmur'umsun. Bu yaşında ve ileriki yaşlarında da hayallerini gerçekleştireceğine, tüm kalbimle inanıyorum."Türkan Şoray'ın kızıyla ilgili paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.