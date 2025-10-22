Şarkıcı Doğuş'tan Aşk Pozu!

'Gamsız', 'Bunun Adına Yürek Derler', 'Yalancı' ve 'Yemin Ettim Sana' parçalarıyla bir döneme damga vuran Doğuş uzun zamandır gözlerden uzak bir hayat yaşıyor.Azerbaycan'ın Müge Anlı'sı olarak tanınan Hoşkedem Hidayetkızı ile 11 yıllık evli olan Doğuş hakkında geçtiğimiz yıllarda ayrılık iddiaları çıksa da çiftin evliliği devam ediyor. 2 çocukları olan çift evliliklerinde 11. yılı kutladı.Doğuş paylaşımına '11.yılımıza girdik daha nice 11'li 22!li 55. Yıllarımıza sevgilim' notuyla paylaşıp yaptı.Doğuş'un eşi de paylaşıma 'Rabbim seni evlatlarının ve ailenin üzerinden eksik etmesin. Sağlıklı, huzurlu, sevgi dolu nice yıl dönümlerimiz olsun' yorumunda bulundu.Ancak Doğuş ve eşinin bu pozlarındaki abartı filtre gözlerden kaçmadı ve dile düştü. Sosyal medyada 'Filtrenizi Sevim Emre mi yaptı?', 'Fotoşop ancak bu kadar abartılır', 'Çok korkunç görünüyorsunuz', 'Kendinizi neden bu hale soktunuz', 'Bu kadar filtreyle bile kadın yaşlı görünüyor' yorumları yağdı.Doğuş daha önce evliliği hakkında söylediği şu sözlerle gündeme gelmişti:'Çok dört dörtlük bir koca olduğuma inanmıyorum. Ama döven, söven, hakaret eden ve aşağılayan bir koca değilim. Eşine saygı duyan, işine saygı duyan... Birbirimize saygı duyarız. Hoşkedem Hanım, Doğuş Bey diye hitap ederiz birbirimize.'