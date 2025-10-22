  • USD: 41,90 - 41,97
Hülya Avşar'dan yeni imaj

Türk sinemasının efsane isimlerinden, güzelliği ve karizmasıyla yıllara meydan okuyan Hülya Avşar, yeni imajıyla sosyal medyada gündem oldu.

62 yaşındaki Avşar, setten paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.

Yıllardır doğal güzelliğiyle konuşulan sanatçı, bu kez cesur bir değişikliğe imza atarak kahkül modasına katıldı.

Hülya Avşar'dan yeni imaj

Hayranları tarafından “Genç kız gibisin”, “Zamana kafa tutuyorsun” gibi yorumlar alan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.

Hülya Avşar'dan yeni imaj

SANAT DÜNYASININ DİKKAT ÇEKEN İSMİ

10 Ekim 1963’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hülya Avşar, Türkiye’nin en tanınmış sanatçılarından biridir. Oyunculuk, şarkıcılık, sunuculuk ve yapımcılık alanlarında uzun yıllardır başarıyla kariyerini sürdüren Avşar, 1980’li yıllardan itibaren sanat dünyasının en etkili figürlerinden biri haline gelmiştir.

Hülya Avşar'dan yeni imaj

“Haram”, “Bir Kadın Düşmanı”, “Berlin in Berlin” gibi filmlerle oyunculukta, “Aşk Büyükse Günahları Sayma”, “Bu Gece Uzatma” gibi şarkılarla da müzikte adından sıkça söz ettirmiştir.

Hülya Avşar'dan yeni imaj

Her zaman zarafetiyle ön planda olan sanatçı, son imajıyla da modaya yön veren isimler arasına adını bir kez daha yazdırdı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Hülya Avşar, hem stili hem de enerjisiyle “yıllara meydan okuyan kadın” unvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.

