Hülya Avşar'dan yeni imaj

62 yaşındaki Avşar, setten paylaştığı yeni fotoğrafıyla takipçilerini şaşkına çevirdi.Yıllardır doğal güzelliğiyle konuşulan sanatçı, bu kez cesur bir değişikliğe imza atarak kahkül modasına katıldı.Hayranları tarafından “Genç kız gibisin”, “Zamana kafa tutuyorsun” gibi yorumlar alan paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni topladı.SANAT DÜNYASININ DİKKAT ÇEKEN İSMİ10 Ekim 1963’te Balıkesir’in Edremit ilçesinde dünyaya gelen Hülya Avşar, Türkiye’nin en tanınmış sanatçılarından biridir. Oyunculuk, şarkıcılık, sunuculuk ve yapımcılık alanlarında uzun yıllardır başarıyla kariyerini sürdüren Avşar, 1980’li yıllardan itibaren sanat dünyasının en etkili figürlerinden biri haline gelmiştir.“Haram”, “Bir Kadın Düşmanı”, “Berlin in Berlin” gibi filmlerle oyunculukta, “Aşk Büyükse Günahları Sayma”, “Bu Gece Uzatma” gibi şarkılarla da müzikte adından sıkça söz ettirmiştir.Her zaman zarafetiyle ön planda olan sanatçı, son imajıyla da modaya yön veren isimler arasına adını bir kez daha yazdırdı. Güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Hülya Avşar, hem stili hem de enerjisiyle “yıllara meydan okuyan kadın” unvanını hak ettiğini bir kez daha kanıtladı.