Bölüm başı alacağı para gündem oldu

Yeni disindeki Krol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile arasındaki yaş farkı çok konuşulan enan İmirzalıoğlu'nun şimdi de projeden haftalık alacağı ücret gündemde.

Ekleme: 22.10.2025 - 09:23 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
'Aile Bir İmtihandır' dizisi ile uzun zaman sonra ekrana dönme hazırlığı yapan Kenan İmirzalıoğlu gündemden düşmüyor. partneri Yakışıklı oyuncunun partnerinin Afra Saraçoğlu oldu. Dizinin konusundan ziyade başrol olan ikiliye sosyal medyadan yorum yağıyor.

YAŞ FARKI 23

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun arasındaki 23 yaş farkı da bir kısım tarafından eleştirildi.

SİNİRLENDİ

Yaş farkı tartışmaları sürerken Kenan İmirzalıoğlu bir davette görüntülendi. Oyuncuya yaş farkı üzerinden yapılan eleştiriler soruldu. Eleştirileri anlamsız bulduğunu söyleyen İmirzalıoğlu, "Onu hikayeyi izleyince anlarsınız, hikayeyi bir görelim bakalım. Bu konularda bilgi sahibi olmadan konuşmak bana enteresan geliyor. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak... Hikayeyi görelim sonra bir daha karşılaşınca konuşuruz" dedi.

Öte yandan A.B.İ dizisinde Afra Saraçoğlu’yla kamera karşısına geçecek Kenan İmirzalıoğlu’nun, bölüm başı ücretinin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.

