Tuba Büyüküstün'den Net Tavır!

Hande Erçel'den ayrılan ünlü iş insanı Hakan Sabancı'nın, Paris Moda Haftası'nda Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi magazin gündemini karıştırdı. Kısa sürede gündem olan bu hareket, "yeni bir yakınlaşma mı?" yorumlarını beraberinde getirdi. Büyüküstün ise "Dehşet Bey" filminin galasında gelen Sabancı sorusuna, "Bu sorulardan utanıyorum" diyerek kibar ama net bir yanıt verdi.

Ekleme: 21.10.2025 - 12:29 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:32 / Editör: Ozge Selin
Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile başarılı oyuncu Hande Erçel, yaklaşık üç yıl süren ilişkilerini birkaç ay önce noktaladı. Sosyal medyada paylaştıkları tatil ve özel an kareleriyle magazin dünyasının en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ikili, ayrılık sonrası tüm ortak fotoğraflarını hesaplarından kaldırarak sessizliğe büründü.

Ayrılığın ardından, Sabancı'nın eski sevgilisi Jocelyn Chew ile yeniden görüşmeye başladığı iddiaları gündeme geldi. Bu söylentiler 'ihanet' yorumlarını beraberinde getirse de hem Sabancı hem de Chew, bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Hakan Sabancı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı, 'Güzel giden bir ilişkimiz vardı, bitirdik. Konunun üçüncü kişilerle kesinlikle alakası yok. Ailem ve özellikle annemle ilgili yapılan saygısızlıklar var, annem çok üzülüyor. Bu iki kişinin kararı. Bir kere konuşuyorum, daha da konuşmayacağım.'

Bu açıklama, çiftin ayrılığını olgun bir şekilde noktaladığını gösterse de magazin gündemindeki yerini uzun süre korudu.

Tuba Büyüküstün'den Net Tavır!

SABANCI'DAN TUBA BÜYÜKÜSTÜN HAMLESİ

Ayrılıktan haftalar sonra Hakan Sabancı'nın, Paris Moda Haftası'nda görüntülenen Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafına kalp bırakması, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Takipçiler bu beğeniyi kısa sürede fark etti. Ancak Sabancı'nın, gelen yorumlar üzerine beğenisini geri çekmesi, yeni bir flört iddiasının fitilini ateşledi.

Bu gelişmelerin ardından gözler Tuba Büyüküstün'e çevrildi. Ünlü oyuncu, dün akşam başrolünde yer aldığı 'Dehşet Bey' filminin galasında Hakan Sabancı sorusuyla karşılaştı ve nazik bir tavırla tepki gösterdi.

Muhabirin 'Hakan Sabancı ile adınız anılıyor, bu konuda ne söylemek istersiniz?' sorusu üzerine Tuba Büyüküstün bir anda duraksadı, mimikleriyle şaşkınlığını belli etti ve şu ifadeleri kullandı, 'Bir şey söyleyebilir miyim? Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?'

'EMEK VERİLMİŞ BİR FİLMİN GALASINDAYIZ'

Bu sözlerin ardından el hareketiyle basın mensuplarını, aynı anda poz veren oyuncu arkadaşlarını işaret ederek sözlerine şöyle devam etti:

'Biz şu anda bir galadayız. Emek verilmiş bir filmden, bir ekipten bahsediyoruz. Lütfen konuyu oraya çevirelim.'
Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilogramı 600 TL

Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

