Tanyeli'nin kardeşi de kanserden hayatını kaybetti

Uzun süredir savaştığı kanserden hayatını kaybeden ünlü oryantal Tanyeli'nin kız kardeşi Seda Jürin yaşama veda etti. Acı haberi Tanyeli'nin oğlu ve eşi duyurdu. İki kardeşin ölümündeki detay ise kahretti.

Ekleme: 21.10.2025 - 17:50 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:53 / Editör: Ozge Selin
Asıl adı Öznur Kral olan ve 2,5 senedir pankreas kanseriyle mücadele eden oryantal Tanyeli, entübe edilmesinin ardından tedavi gördüğü hastanede 17 Mart 2025 günü yaşamını yitirdi. Ölümüyle ailesini ve sevenlerini yasa boğan Tanyeli Özruh Sünneli, 18 Mart'ta Zincirlikuyu Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

''ÇOK İYİ BİR İNSANDI''

Cenazede konuşmakta zorlanan Tanyeli’nin eşi İlker Sünneli, "O yok şu an burada. Devam ediyorduk niye bıraktın gittin diyorum kendi kendime. Bir şey diyemiyorum şu an. Söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Hepimizin başı sağ olsun. Çok iyi bir insandı. Çok iyi bir anne ve eşti. Allah nurlar içinde yatırsın. Acım çok büyük'' şeklinde konuşmuştu.

''HAKKIM HELAL OLSUN''

Jürin'in acı haberini Tanyeli'nin eşi İlker Sünneli ve oğlu Taylan sosyal medyadan duyurdu.

Sünneli, paylaşımına, ''Rahmetli eşimin Avustralya'da yaşayan kız kardeşi Seda Jürin akciğer kanserine yenik düşerek hayata gözlerini yummuştur. Allah mekanını cennet eylesin. Sedacım hakkım helal olsun sana'' notunu düştü.

''TEYZEM ANNEME KAVUŞTU''

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda teyzesinin vefat ettiğini duyurdu.

Tanyeli'nin oğlu Taylan da yayımladığı mesajında "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahkahaları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" ifadelerini kullandı.

