Sıla Evliliği İle İlgili İtiraf!

Gastronomi dünyasının başarılı isimlerinden Hazer Amani, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'na verdiği röportajda hem geçmişine hem de özel hayatına dair içten açıklamalarda bulundu. Çocukluk yıllarından bu yana mutfağa duyduğu tutkudan bahseden Amani, söz konusu kilo olunca kendine özgü disiplin yöntemini de paylaştı.Ortaokul döneminde kilolu olduğunu dile getiren ünlü şef, liseye geçiş sürecinde fiziksel dönüşüm yaşadığını anlattı. 'O yaşlarda aynaya baktım, dedim ki ya yemeği çok seveceksin ya da kadınları. Kadınlar kilolu erkekleri sevmez. Ben de boğazımı kıstım biraz,' diyen Amani, bu sözleriyle samimi bir gülümseme yarattı.Yoğun tempolu çalışma hayatında kilo alıp verdiğini söyleyen şef, kendi sistemini 'gardırop alarmı' olarak tanımladı: 'Güzel bir gardırobum var, eğer ceketin önü kapanmıyorsa o gün diyete başlarım. Ertesi gün de başlar.' Tatlıyla arası olmadığını, şeker kullanmadığını belirten Amani, 'Tatlı hiç canım istemiyor, karbonhidratı da dönemsel olarak sınırlıyorum,' diyerek formunu nasıl koruduğunu anlattı.Röportajda özel hayatına ilişkin iddialara da yanıt veren Hazer Amani, Gökay Kalaycıoğlu'nun 'Aldatan adam oldun mu?' sorusuna net bir dille yanıt verdi. 'Değilim,' diyen Amani, Sıla ile aşk yaşadığı dönemde zaten boşanma sürecinde olduklarını belirterek şu ifadeleri kullandı, 'MasterChef çekimleri sürüyordu. Yüzüğü o dönemde çıkarsaydım, konu daha da magazinleşecekti. O yüzden yüzüğü daha sonra çıkardım. O süreçte yanlış algılar oluştuysa üzüldüm ama birini üzmemek için kendi hayatımı şekillendiremem.' Amani, özel hayatına dair eleştirilere karşı anlayışlı olduğunu belirterek, 'İncittiklerim olmuştur ama özür dilerim. O zaman öyle olması gerekiyordu,' dedi.Ünlü şef, şarkıcı Sıla Gençoğlu ile yaşadığı kısa evliliğe dair de samimi açıklamalarda bulundu. Yaklaşık sekiz aylık ilişkinin ardından evlenip, bir yıl içinde yollarını ayırdıklarını söyleyen Amani, bu süreci 'Yıldırım aşk yaşadık ama ritimlerimiz farklıydı,' sözleriyle anlattı.'O farklı bir dünya, daha parlak bir hayat. Benimki daha sade bir hayat. Çok iyi anlaşıyorsunuz ama uzun vadede ritimler uyuşmayabiliyor,' diyen Amani, bu evlilikte pişmanlık duymadığını da açıkça dile getirdi. 'Şimdi olsa yapmam der miyim bilmiyorum, ama pişman değilim. O zaman öyle olması gerekiyordu,' ifadelerini kullandı.