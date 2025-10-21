  • USD: 41,89 - 41,96
O Dizide Senarist Sorunu!

ATV'nin iddialı dizisi Aşk ve Gözyaşı, reyting krizi sonrası şimdi de senarist değişikliğiyle gündemde. Hande Erçel ve Barış Arduç'un başrollerini paylaştığı dizide yeni bölüm bir hafta ertelendi. Yapım ekibi, final söylentilerini yalanlayarak "Aşk ve Gözyaşı devam ediyor" açıklamasını yaptı.

ATV'nin yeni sezondaki en iddialı projeleri arasında gösterilen Aşk ve Gözyaşı, son haftalarda perde arkasındaki değişimlerle gündemde. Güney Kore yapımı 'Queen of Tears' dizisinden uyarlanan yapım, romantik dram türündeki hikayesiyle dikkat çekse de reytinglerde beklenen başarıyı yakalayamadı.

Düşük izlenme oranlarının ardından 'final kararı alındı' yönündeki söylentiler hızla yayıldı. Ancak yapım ekibinden gelen bilgilere göre dizi, özellikle yurt dışı satışlarındaki yüksek ilgi nedeniyle yayın hayatına devam edecek.

'AŞK VE GÖZ YAŞI BİTİYOR MU?'

Reyting sorunları nedeniyle kısa süre önce yönetmen değişikliğine gidilen Aşk ve Gözyaşı cephesinde şimdi de senarist değişikliği gündemde. Yapım ekibinin senaryoda yeni bir yön arayışına girmesi, sette kısa süreli bir belirsizliğe yol açtı.

Senarist değişikliğinin ardından dizinin yeni bölümü bir hafta ertelendi. Bu durum, izleyiciler arasında 'Aşk ve Gözyaşı bitiyor mu?' sorusunu yeniden gündeme getirdi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: 'FİNAL YOK!'

Sosyal medyada artan söylentilerin ardından dizinin resmi hesabından açıklama yapıldı. Yapım ekibi, dizinin final yapacağı iddialarını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

'Dizimizin final yapacağına dair çıkan söylentiler gerçeği yansıtmamaktadır. Aşk ve Gözyaşı, sürpriz gelişmeleriyle bir haftalık kısa bir aranın ardından 31 Ekim Cuma'dan itibaren her Cuma saat 20.00'de ATV'de izleyicilerimizle buluşmaya devam edecektir.'
Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilogramı 600 TL

Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

Gökten yana yana düştü! Gizemli cisim mercek altında

