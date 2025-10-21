  • USD: 41,89 - 41,96
Hollywood’un yıldızı ilk bebeğini kucağına aldı

Hollywood’un sevilen isimlerinden Vanessa Kirby’den müjdeli haber geldi. Ünlü oyuncu, ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Kirby’nin aylardır gizli tuttuğu hamileliği, sonunda mutlu bir sona ulaştı.

Ekleme: 21.10.2025 - 17:59 Güncelleme: 21.10.2025 - 18:00 / Editör: Ozge Selin
Kirby’nin doğum haberini ise sevgilisi, eski sporcu Paul Rabil duyurdu. Rabil, Instagram hesabında yaptığı paylaşımla hem duygulandırdı hem de hayranlardan tebrik yağmuru aldı. Ünlü sporcu, battaniyeye sarılı bebeğini göğsüne bastırdığı bir kareyle birlikte, Vanessa Kirby’nin ve minik bebeklerinin yan yana olduğu fotoğrafı da yayınladı.

Rabil paylaşımına şu notu düştü:

“Ebeveyn olmanın insanı hem yavaşlattığını hem de uyandırdığını öğreniyorum. Herkesin sağlığı için, her gün annenin muazzam sevgisiyle uyanabildiğin için ve artık hayatımızda olduğun için gerçekten minnettarım.”

37 yaşındaki Vanessa Kirby ile 39 yaşındaki Paul Rabil, 2022’de başlayan aşk dedikodularını 2023 Kasım’ında doğrulamış, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etmişti. Oyuncu, son olarak 31 Mayıs’ta Mexico City’deki CCXPMX Film Festivali’nde düzenlenen Fantastik Dörtlü: İlk Adımlar etkinliğinde karnı burnunda görüntülenerek hamilelik haberini duyurmuştu.

