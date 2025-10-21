  • USD: 41,89 - 41,96
Enes Batur Hakkındaki Tarikat İddialarına Cevap!

Türkiye'nin en ünlü fenomenlerinden Enes Batur hakkında ortaya atılan ‘tarikat’ iddiası hakkında yakın dostu Berkcan, açıklama yaptı.

Ekleme: 21.10.2025 - 13:06 Güncelleme: 21.10.2025 - 13:11 / Editör: Ozge Selin
16 milyon aboneye sahip olan Enes Batur, bir anda YouTube kanalını kapattı ve Instagram'daki biri hariç tüm fotoğraflarını sildi.

Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik süreciyle ilgili yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enes Batur'un, ciddi psikolojik sorunları olduğu konuşuluyordu.

Bir diğer iddia da Batur'un bazı paylaşımlarının bir tarikatla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü.

BERKCAN PATLADI

Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken Enes Batur'un yakın çevresinden Berkcan Güven, sessiz kalmadı. Güven, “Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız.

Paylaşmayı geçtim, bu paylaştığınız videoda adamın yaşadığı travması üstünden sellout yapmanız ne kadar mantıklı? Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin.' diyerek sitem ederken şunları yazdı:
Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilogramı 600 TL

Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

Gökten yana yana düştü! Gizemli cisim mercek altında

