Enes Batur Hakkındaki Tarikat İddialarına Cevap!

16 milyon aboneye sahip olan Enes Batur, bir anda YouTube kanalını kapattı ve Instagram'daki biri hariç tüm fotoğraflarını sildi.Özellikle eski sevgilisi Başak Karahan'ın evlilik süreciyle ilgili yaptığı paylaşımlarla da gündeme gelen Enes Batur'un, ciddi psikolojik sorunları olduğu konuşuluyordu.Bir diğer iddia da Batur'un bazı paylaşımlarının bir tarikatla ilişkilendirilebileceğini öne sürdü.Bu iddialar sosyal medyada gündem olurken Enes Batur'un yakın çevresinden Berkcan Güven, sessiz kalmadı. Güven, “Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız.Paylaşmayı geçtim, bu paylaştığınız videoda adamın yaşadığı travması üstünden sellout yapmanız ne kadar mantıklı? Enes yanındayız, umarım en kısa sürede iyileşirsin.' diyerek sitem ederken şunları yazdı: