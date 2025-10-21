Demet Özdemir'den dikkat çeken paylaşım

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımıyla adından söz ettirdi. Başarılı oyuncu, dans kareografı Onuralp Sancaktar ile birlikte çekildiği bir fotoğrafı Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.Özdemir, paylaşımına şu notu düştü:“İyi ki varsın, her zaman en iyisi için birlikte olmak müthiş.”DEMET ÖZDEMİR KİMDİR?26 Şubat 1992 tarihinde Kocaeli’nde doğan Demet Özdemir, dans eğitimiyle başladığı kariyerine oyunculukla devam etti. “Sana Bir Sır Vereceğim” dizisiyle televizyon dünyasına adım atan Özdemir, “No:309”, “Erkenci Kuş” ve “Adım Farah” gibi dizilerdeki performanslarıyla büyük bir hayran kitlesi kazandı. Güzel oyuncu, televizyon projelerinin yanı sıra sinema filmlerinde de rol aldı. Özdemir şu sıralar Kanal D'nin rekortmen dizisi Eşref ve Rüya'da Çağatay Ulusoy ile başrolleri paylaşıyor.ONURALP SANCAKTAR KİMDİR?Profesyonel bir dansçı ve kareograf olan Onuralp Sancaktar, uzun yıllardır sahne ve ekran dünyasının aranan isimlerinden biri. Pek çok ünlü sanatçının dans gösterilerinde ve sahne performanslarında yer alan Sancaktar, yaratıcı koreografileriyle tanınıyor.