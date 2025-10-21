Cannes 'Rüya'sı iz bıraktı!

Başarılı aktris, dünyanın en prestijli televizyon içerik buluşması MIPCOM 2025’te oyunculuğuyla olduğu kadar güzelliği ve şıklığıyla iz bıraktı. Dizide Eşref Tek’in, çocukluk aşkı “Rüya” olduğunu bilmeden kalbini kaptırdığı Nisan’ı canlandıran güzel oyuncu, yabancı basının da ilgi odağı oldu.ETKİLEŞİM REKORU KIRDIDemet Özdemir, Eşref Rüya’nın uluslararası serüveni için Çağatay Ulusoy ile birlikte gittiği Cannes’da birbirinden iddialı kombinlerle bakışları üzerinde topladı.Renk tercihini siyahtan yana kullanan oyuncunun abartısız ama iddialı tarzı yerli ve yabancı moda eleştirmenlerinden tam not aldı. Cannes pozlarını sanal medyada paylaşan Özdemir’in post’ları yüz binlerce beğeni ve binlerce yorumla etkileşim rekoru kırdı.