  • USD: 41,89 - 41,96
  • EURO: 48,68 - 48,77
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Biricik Suden Antrenmanda!

62 yaşındaki Biricik Suden, spor salonundan paylaştığı yeni görüntülerle sosyal medyada gündem oldu. Mazhar Alanson ile evli olan Suden, yıllardır sürdürdüğü disiplinli yaşam tarzı ve spora olan bağlılığıyla dikkat çekiyor. Fit vücudu ve enerjisiyle gençlere adeta örnek olan Suden'in son paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Ekleme: 21.10.2025 - 12:26 Güncelleme: 21.10.2025 - 12:28 / Editör: Ozge Selin
2003 yılında Mazhar Alanson ile evlenen Biricik Suden, yıllardır spora verdiği önemle tanınıyor. Fit yaşam tarzı ve disipliniyle gençlere adeta taş çıkartan Suden, paylaşımlarıyla takipçilerinden tam not alıyor.

Sosyal medyada paylaştığı spor videolarıyla sık sık adından söz ettiren Biricik Suden, yine formda haliyle dikkatleri üzerine çekti. 62 yaşındaki Suden, spor salonunda yaptığı ağırlık antrenmanı görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

Biricik Suden Antrenmanda!

Tam konsantrasyonla antrenman yaptığı anlarda enerjisi ve disipliniyle dikkat çeken Suden, yaşına rağmen fit görünümüyle beğeni topladı. Takipçileri, "Zamanın durduğu kadın", "Motivasyon kaynağı" ve "Disiplinin sembolü" gibi yorumlar yaptı.

Uzun yıllardır sağlıklı yaşam, spor ve denge üzerine paylaşımlarda bulunan Biricik Suden, her fırsatta düzenli egzersiz ve beslenme alışkanlığının önemini vurguluyor. Suden'in son paylaşımı, sosyal medyada kısa sürede binlerce beğeni aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kuveyt'te Gazze Mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te!
Özgür Özel Kıbrıs'ı Reddetti!
CHP'de Koltuk Tartışması!
Mattia Ahmet İçin Karar Günü!
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i Korkutuyor!
BAKAN ERSOY: “AKM, TÜRKİYE’NİN KÜLTÜR-SANAT VİZYONUNUN SEMBOLÜ OLMAYI SÜRDÜRECEK”
Devlet Bahçeli Partisinin Grup Toplantısında Konuşuyor...
Ankara'da Su Krizi Büyüyor!
Yasa Dışı Bahis Operasyonu!
Asgari Ücrette Kritik Gün!
CHP'li Belediylelerdeki Rüşvet Ağı!
AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Can Holding soruşturmasında yeni gelişme: Türkiye'deki Masonların lideri Remzi Sanver dahil 11 kişi hakkında tutuklama talebi
PR ödemeleri iddianamede: Rıza Akpolat CHP yandaşı medya ve gazetecilere para akıtmış
CHP'li Bulut'a milyon dolar iddianamede: Rüşvet gelince belediye parayı yatırdı
Ali Yerlikaya Türk Polisine Sahip Çıktı!
Bakan Kurum açıkladı! 500 bin yeni konut geliyor
Ali Mahir Haddini Aştı!
Ömer Çelik'ten sert tepki! ''CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir''
Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Meteoroloji Uyardı! Kar Ve Yağmur!

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilogramı 600 TL

Dünyanın en pahalı baharatı! Kilogramı 600 TL

Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Özel sağlık sigortasında kurallar değişiyor! Bu tarihten itibaren geçerli olacak

Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

Çok Konuşulacak O Özellik Geliyor!

Gökten yana yana düştü! Gizemli cisim mercek altında

Gökten yana yana düştü! Gizemli cisim mercek altında