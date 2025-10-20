Usta sanatçının mirası aileyi karıştırdı!

2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un merak edilen vasiyeti açıklandığında şarkıcı kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından açıklama yaparak duruma tepki göstermişti. Ferdi Tayfur'un çok konuşulan vesayeti belli olmuştu.Yeğeni ve basın danışmanı Şirin Gözalıcı yaptığı paylaşımla ünlü sanatçının vasiyetini açıklamıştı. Vasiyet kararı sonrası küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur, Instagram hesabından ateş püskürdü. Tayfur, mirasla ilgili dava açacağını söylemişti.VASİYETİ AÇIKLANDITayfur'un vasiyetine göre, sanatçının Yalova ve İstanbul'daki taşınmazlarının bir kısmını Darüşşafaka Cemiyeti, TSK ve LÖSEV’e bağışladı. Marmaris Beldibi'ndeki iki daire ve İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti'ne, Yalova'nın Çınarcık ilçesi Esenköy bölgesinde bulunan sekiz villa LÖSEV'e, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı.Miras ve soyadı krizinin bitmediği olaylarla ilgili Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz günlerde 'Ben hiç kimseye seni babama söyleyeceğim demedim! Hepsini kendim dövdüm, sonra oynaya oynaya eve gittim' diye bir söz alıntılayan Tuğçe Tayfur, "Çok şey yazacağım, yazacağım da derin bir nefes alıp sakince telefonu bir kenara bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.DAVALIK OLDULARSoyadı kriziyle başlayan baba kız arasındaki anlaşmazlık mahkemeye taşınmıştı. Ferdi Tayfur kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı dava açmıştı. Kızı Tuğçe Aydın Tayfur ise sosyal medyadan tepki göstermişti.''KIRGINLIK DEVAM EDİYOR''Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın, İstanbul Bebek’te kahve satan bir dükkan açtı.Babası Ferdi Tayfur’un geçtiğimiz ocak ayında hayatını kaybetmesinden sonra bazı akrabalarıyla davalık olan Tayfur, “Kırgınlık devam ediyor. Artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım. Bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım. Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz ve görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha’yı arıyorum ama henüz ulaşamadım” dedi.