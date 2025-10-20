  • USD: 41,88 - 41,95
  • EURO: 48,83 - 48,91
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sıla Türkoğlu'nun Londra kombinleri!

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifi almıştı. İtalya'da evlilik teklifi alan ve sık seyahat eden Sıla Türkoğlu - Ata Ayyıldız tatil rotasını Londra'ya çevirmişti. Sıla Türkoğlu'ndan Londra'da peş peşe paylaşımlar geldi.

Ekleme: 20.10.2025 - 22:33 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi iş insanı Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almıştı.

Sıla Türkoğlu'nun Londra kombinleri!

Sıla Türkoğlu düğün tarihi sorularına, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." yanıtını vermişti.

Sıla Türkoğlu'nun Londra kombinleri!

Sık sık seyahat eden çift düğün öncesi yeni tatil rotası oluşturdu. Bu kez Londra'ya giden ünlü oyuncudan peş peşe paylaşımlar geldi. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Sıla Türkoğlu'nun Londra kombinleri!

Çift daha önce Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'ya gitmişti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'ten çarpıcı açıklamalar...
Ali Yerlikaya Türk Polisine Sahip Çıktı!
Bakan Kurum açıkladı! 500 bin yeni konut geliyor
Ali Mahir Haddini Aştı!
Ömer Çelik'ten sert tepki! ''CHP yöneticileri 'husumet şebekesi' gibi hareket etmektedir''
İşçiye maaş yok ama gezmeye para çok! CHP'li başkan 10 günde 3 ülke gezecek
Trump’tan Zelensky’ye Sert Çıkış: “Donbas’ı Ver, Yoksa Yok Olursun”
Hatay’ı sağanak vurdu! Engelli kadın için zamanla yarıştılar
Türkiye Üretmeye Devam Ediyor!
Koç Holding’e Bağlı Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Gözaltına Alındı
Barış Özbay anne ve babaları uyardı! 'Küçük çocuklara...'
Ateşkesin en kanlı ihlali: ABD baskısıyla geri adım attılar! Türkiye’nin rolü İsrailli bakanı rahatsız etti
KKTC seçimlerinin ardından skandal çağrı! Türkiye'yi böyle hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Körfez Turu: Ana Gündem Gazze
GSS borçlarına af geliyor! 3,1 milyar TL’lik borç silinecek
CHP İçin Kritik Günler!
İnönü'nün yalısı için İBB yolu kapattı! Semt sakinleri hukuksuzluğa isyan etti
Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte masadaki 5 senaryo
İsrail'in Türk Korkusu! ' Görmek İstemiyorum '
Bilimsel Araştırmaya Göre “Tüm Zamanların En Korkunç Filmi” Belli Oldu
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!