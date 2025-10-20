Sıla Türkoğlu'nun Londra kombinleri!

26 yaşındaki güzel oyuncu Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.Kızılcık Şerbeti dizisinde canlandırdığı Doğa karakteriyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, geçtiğimiz aylarda sevgilisi iş insanı Ata Ayyıldız'dan İtalya'da evlilik teklifi almıştı.Sıla Türkoğlu düğün tarihi sorularına, "Çok tatlı çok güzel bir sürpriz yaptı bana. Çok beğendiğim ve merak ettiğim bir yerdi. Hayat böyle bir yere bizi getirdi. Hiçbir şey planlamıyoruz. Her şeyin hayırlısı olsun." yanıtını vermişti.Sık sık seyahat eden çift düğün öncesi yeni tatil rotası oluşturdu. Bu kez Londra'ya giden ünlü oyuncudan peş peşe paylaşımlar geldi. Fotoğraflar kısa sürede binlerce beğeni aldı.Çift daha önce Fransa, Almanya, İtalya ve Hollanda'ya gitmişti.