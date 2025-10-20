  • USD: 41,79 - 41,86
  • EURO: 48,89 - 48,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sergen Yalçın'a O İsimden Destek Geldi!

Koyu Beşiktaş taraftarı olarak bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar, Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’nin ardından teknik direktör Sergen Yalçın’a övgüler yağdırdı. Avşar, “Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır. Bu sene şampiyon olacağız” sözleriyle hem camiaya hem de taraftarlara moral verdi.

Ekleme: 20.10.2025 - 09:22 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:23 / Editör: Ozge Selin
Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ne mağlup olarak taraftarını üzdü. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla lider Galatasaray’ın 12 puan gerisine düşerken, şampiyonluk yarışında erken yara aldı.

Takımın bu zor döneminde Beşiktaş’a olan bağlılığıyla bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar, kulübüne destek mesajı vererek taraftarların gönlünü kazandı.

Dün gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’ne katılan Avşar, seçim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takıma olan sevgisini bir kez daha dile getiren sanatçı, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler söyledi.

Sergen Yalçın'a O İsimden Destek Geldi!

“Başarılı Buluyorum”

Yıllardır koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu her fırsatta vurgulayan Avşar, takımın mevcut durumuna dair şu ifadeleri kullandı:
“Takım olarak karman çorman bir durumdayız ama Sergen’in yeniden Beşiktaş’a gelmesi beni çok mutlu etti. Onu çok başarılı buluyorum ve bu takımın başında olması gereken kişi olduğunu düşünüyorum.”

“Bu Sene Şampiyon Olacağız”

Avşar, sözlerini Sergen Yalçın’a duyduğu güveni belirterek sürdürdü:
“Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır. Ona çok güveniyorum. Bu sene şampiyon olacağız!”

Bu açıklamalarıyla Hülya Avşar, hem teknik ekibe hem de Beşiktaş camiasına moral verirken, taraftarlardan da büyük destek gördü.
Trump’tan Zelensky’ye Sert Çıkış: “Donbas’ı Ver, Yoksa Yok Olursun”
Türkiye Üretmeye Devam Ediyor!
Koç Holding’e Bağlı Divan Otelleri Genel Müdürü Murat Tomruk Gözaltına Alındı
Barış Özbay anne ve babaları uyardı! 'Küçük çocuklara...'
Ateşkesin en kanlı ihlali: ABD baskısıyla geri adım attılar! Türkiye’nin rolü İsrailli bakanı rahatsız etti
KKTC seçimlerinin ardından skandal çağrı! Türkiye'yi böyle hedef aldılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Körfez Turu: Ana Gündem Gazze
GSS borçlarına af geliyor! 3,1 milyar TL’lik borç silinecek
CHP İçin Kritik Günler!
İnönü'nün yalısı için İBB yolu kapattı! Semt sakinleri hukuksuzluğa isyan etti
Asgari ücret maratonu başlıyor! İşte masadaki 5 senaryo
İsrail'in Türk Korkusu! ' Görmek İstemiyorum '
Bakan Yerlikaya duyurdu! Kırmızı bültenle aranan 3 suçlu Türkiye'ye getirildi
Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Fahiş fiyatlara geçit yok
Bakan Şimşek ' Memnuniyetle Gözlemliyoruz! '
CHP'nin Fondaş Medyasında Gerilim Tavan!
Özgür Özel Kendini Cihan İmparatoruna Benzetti!
İsrail Ateşkesi Deldi! Refah Vuruldu!
Çarşaf Giyen Kadınlarla Alay Etti!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Terörsüz Türkiye Açıklaması!
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!