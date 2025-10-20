Sergen Yalçın'a O İsimden Destek Geldi!

Beşiktaş, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında ağırladığı Gençlerbirliği’ne mağlup olarak taraftarını üzdü. Siyah-beyazlı ekip, bu sonuçla lider Galatasaray’ın 12 puan gerisine düşerken, şampiyonluk yarışında erken yara aldı.Takımın bu zor döneminde Beşiktaş’a olan bağlılığıyla bilinen ünlü sanatçı Hülya Avşar, kulübüne destek mesajı vererek taraftarların gönlünü kazandı.Dün gerçekleştirilen Beşiktaş Olağan Divan Başkanlık Kurulu Seçimi’ne katılan Avşar, seçim sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Siyah-beyazlı takıma olan sevgisini bir kez daha dile getiren sanatçı, teknik direktör Sergen Yalçın hakkında övgü dolu sözler söyledi.Yıllardır koyu bir Beşiktaş taraftarı olduğunu her fırsatta vurgulayan Avşar, takımın mevcut durumuna dair şu ifadeleri kullandı:“Takım olarak karman çorman bir durumdayız ama Sergen’in yeniden Beşiktaş’a gelmesi beni çok mutlu etti. Onu çok başarılı buluyorum ve bu takımın başında olması gereken kişi olduğunu düşünüyorum.”Avşar, sözlerini Sergen Yalçın’a duyduğu güveni belirterek sürdürdü:“Sergen ne yapıyorsa bir bildiği vardır. Ona çok güveniyorum. Bu sene şampiyon olacağız!”Bu açıklamalarıyla Hülya Avşar, hem teknik ekibe hem de Beşiktaş camiasına moral verirken, taraftarlardan da büyük destek gördü.