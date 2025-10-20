O Ses Türkiye Finalisti O Soruda Elendi...

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?’in 1185. bölümünde renkli anlar yaşandı. Yarışmacı koltuğuna bu kez, O Ses Türkiye 2025 sezonunda seslendirme performansıyla adından sıkça söz ettiren Rümeysa Funda Kayacık oturdu.Sunucu Oktay Kaynarca ile keyifli bir sohbetin ardından yarışmaya büyük bir heyecanla başlayan Kayacık, ilk iki soruyu doğru yanıtlayarak ilerledi. Ancak üçüncü soruda işler tersine döndü.Soruda, “Yeryüzünün denizle kaplı olmayan bölgesine verilen isim olan ‘kara’ ve ‘siyah’ kelimeleriyle ilgili ifadelerden hangisi doğrudur?” sorusu yer aldı. “Kara” kelimesinin hem renk hem de toprak anlamında kullanılmasından yola çıkan Kayacık, cevabı “eş anlamlı” olarak işaretledi. Fakat doğru cevap “sesteş (eş sesli)” idi.Cevabın açıklanmasının ardından şaşkınlığını gizleyemeyen Funda Kayacık, “Patladım mı? Patladım!” diyerek hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri kahkahaya boğdu.Sunucu Oktay Kaynarca da yarışmacının bu sözleri üzerine gülümseyerek, “Ne yaptın Funda?” diyerek esprili bir yanıt verdi. Kayacık ise gülerek, “Gerçekten burada insan patlıyor ya!” ifadeleriyle yarışmaya neşeli bir şekilde veda etti.Yarışmadaki doğal ve samimi tavırlarıyla dikkat çeken Funda Kayacık’ın sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı “Eğlenceli ve içten bir yarışmacıydı” yorumlarında bulundu.