Murat Ceylan aşkını gizlemiyor

Survivor sunucusu Murat Ceylan yeni bir aşka yelken açmıştı. Ünlü sunucu, oyuncu sevgilisi Sude Zülal Güler aşklarını artık saklamıyor.

Ekleme: 20.10.2025 - 09:24 Güncelleme: 20.10.2025 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor ile adını geniş kitlelere duyuran ve sunuculuk kariyerinde hızla ilerleyen Murat Ceylan, aşk hayatıyla gündemden düşmüyor.

Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşk hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

AŞK VAR
Ceylan ile oyuncu Sude Zülal Güler, yeni bir aşka yelken açtı. Bir süre gözlerden uzak aşklarını yaşayan ikili artık aşklarını gizlemiyor.

İlişkilerini artık saklamayan ikili, yeni romantik karelerini sosyal medyadan da yayınlandı.

Kenan Doğulu konserine giden ikiliden Ceylan, sevgilisiyle birlikte yer aldığı fotoğrafı Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Murat Ceylan aşkını gizlemiyor

