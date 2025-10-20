Lerzan Mutlu Kimdir? Nerelidir? Yer Aldığı Projeler...

Lerzan Mutlu'nun kulislerde yeni bir projeye başlayacağı iddialarını öğrenen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı..

Lerzan Mutlu Kimdir?



Lerzan Mutlu, 12 Şubat 1977 tarihinde İstanbul’da doğmuştur.



Ünlü sanatçı, Erenköy İlkokulu ve Özel Kadıköy Kız Koleji’nde eğitim gördü; lise öğrenimini ise Yıldız Koleji’nde tamamladı. Henüz 10 yaşındayken babasını kalp krizi sonucu kaybeden Mutlu, lisenin ardından İsviçre’de özel bir üniversiteye kayıt oldu. Ancak burada sadece 6 ay eğitim gördükten sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı’nı kazandı. Fakat bu eğitimini de yarım bırakıp kendi deyimiyle “Hayat Üniversitesi”ni tercih etti.



2005 yılında Asla Unutma adlı televizyon dizisinde rol alan Lerzan Mutlu, bir dönem Beyaz TV’de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunuculuğunu yaptı. Daha sonra Lerzan’la Çok Mutlu adlı programla ekranlara geldi. Sanatçı, Instagram’da @lerzanmutlu kullanıcı adıyla yer almakta ve 459 bin takipçisine içerik paylaşımları yapmaktadır.



İşte Gelin İşte Kaynana Jürisi Lerzan Mutlu – Albümleri ve Şarkıları



2001 – Karabüyü



2004 – Yar Dediğin Arar



2006 – Tam İsabet



2009 – Zirve



2011 – Kibrit (Single)



2013 – Oyuncu (Single)



2014 – Kahraman (Single)



2014 – Bizde Böyle



2022 – Kusura Bakma



Lerzan Mutlu’nun Yer Aldığı Dizi ve Filmler



2006 – Kördüğüm (TV Dizisi)



2006 – Felek Ne Demek? (TV Dizisi)



2005 – Asla Unutma (TV Dizisi)



2004 – Cennet Mahallesi (Konuk Oyuncu) (TV Dizisi)



2001 – Tuzu Kurular (TV Dizisi)