İrem Helvacıoğlu'ndan doğum sonrası ilk kare

Oyuncu İrem Helvacıoğlu, aylardır heyecanla beklediği bebeğine kavuştu. Minik kızına 'Sora' adını veren ünlü isim, doğum sonrası ilk paylaşımını Instagram'dan yaptı.

Ekleme: 20.10.2025 - 22:14 Güncelleme: 20.10.2025 - 22:17 / Editör: Ozge Selin
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim', 'Sen Anlat Karadeniz', 'Yürek Çıkmazı' gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, 28 Ekim'de Ural Kaspar ile evlenmişti.

Çiftten, kısa bir süre sonra müjdeli haber gelmişti. Hamile olduğu öğrenilen İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz günlerde bebeğinin kız olacağını açıklamıştı.

Eşi Ural Kaspar, geçtiğimiz haftalarda eşinin göbeğini tutarak verdiği pozu Instagram hesabından paylaşmıştı. Pijaması nedeniyle 'Gaffurum' diyen Kaspar'a güzel oyuncudan 'Utanmıyorsun' yanıtı gelmişti.

ANNE VE BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

35 yaşındaki İrem Helvacıoğlu, 15 Ekim 2025'te kızına sağlıklı bir şekilde kavuştu. Anne ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İrem Helvacıoğlu'nun eşi Ural Kaspar, doğum sonrası sosyal medya hesabından ilk paylaşımında bebeklerinin adını duyurmuştu. Kaspar, eşi ve kızının sağlık durumlarının iyi olduğunu açıklamıştı.

ADINI İLK KEZ AÇIKLADI

Çiçeği burnunda baba, Instagram hesabından yayımladığı mesajında; ''Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde. Bu süreçte bizi arayan, mesaj atan ve yanımızda olan tüm dostlarımıza ve ailelerimize teşekkür ederiz. İrem Helvacıoğlu emzirmekten vakit bulursa kendisi de aramalara geri dönecek'' ifadelerini kullanmıştı.

Anne olmanın sevincini yaşayan güzel oyuncu, doğumdan günler sonra minik kızı Sora ile ilk paylaşımını Instagram hesabından yaptı.

Oyuncu, bebeğiyle olan karesine; ''Hadi biraz gezelim. Gökyüzü tıpkı sana anlattığım gibi masmavi ışıl ışıl' notunu düştü.

