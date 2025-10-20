  • USD: 41,79 - 41,86
Anne-kız beğeni aldı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un 16 yaşındaki biricik kızı Su Atacan, annesinin boyuna yaklaştı.

Ekleme: 20.10.2025 - 12:09 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:10 / Editör: Ozge Selin
"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Altuğ son olarak, kızıyla yayınladığı pozla adından söz ettirdi.

"İKİZ GİBİLER"

Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ'un yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.

16 yaşındaki Su Atacan'ın annesinin boyuna yaklaştığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un paylaşımına "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar yağdı.

Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!

