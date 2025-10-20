Anne-kız beğeni aldı

"Çocuklar Duymasın" dizisinde canlandırdığı Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Altuğ son olarak, kızıyla yayınladığı pozla adından söz ettirdi.Ailesi ile sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla ilgi gören Altuğ'un yaptığı paylaşım, kısa sürede büyük ilgi gördü.16 yaşındaki Su Atacan'ın annesinin boyuna yaklaştığını görenler şaşkınlığını gizleyemedi. Anne-kızın benzerliği kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Pınar Altuğ'un paylaşımına "Aynı annesi" ve "İkiz gibiler" gibi yorumlar yağdı.