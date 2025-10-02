  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Özcan Deniz'Den Gizemli Mesaj!

Ağabeyiyle yaşadığı tapu davası ve aile içi krizle gündeme gelen Özcan Deniz, İstanbul konserinde yaptığı 'veda' sözleriyle hayranlarını endişelendirmişti. Sessizliğini bozan ünlü sanatçı, 'Ne olduğu ve neden 'veda' konuşması yaptığım şimdilik bana kalsın!' diyerek merak uyandırdı, ancak sahnelere veda etmediğini ve konserlerine devam edeceğini açıkladı.

Ekleme: 2.10.2025 - 09:21 Güncelleme: 2.10.2025 - 09:22 / Editör: Ozge Selin
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini yürüten ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırmasının ardından aile içi krizle gündeme gelmişti. Tapu devri anlaşmazlıklarıyla başlayan süreç, tehdit iddiaları ve banka borçlarıyla daha da karmaşık bir hal aldı.

İddiaya göre sanatçı, yıllar önce güven ilişkisi içinde bir taşınmazının tapusunu ağabeyinin üzerine kaydettirdi. Ancak tapuyu geri almak isteyince taraflar arasında ipler gerildi ve İstanbul'da tapu iptal davası açıldı.

Özcan Deniz'Den Gizemli Mesaj!

AİLE KRİZİ SAHNEDEN TAŞTI

Bir yandan televizyon projeleri ve konser maratonuyla izleyicisinin karşısına çıkan Özcan Deniz, diğer yandan ağır bir aile dramı yaşadı. Kardeşiyle ilişkilerinin kopma noktasına geldiği iddia edilen Deniz, geçtiğimiz hafta İstanbul'da verdiği konserde yaptığı sözlerle hayranlarını endişelendirdi.

Sanatçının, sahneden "Beni bir daha göremeyebilirsiniz" sözleriyle adeta vedalaşması, müzikseverler arasında "sahneyi bırakıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.

SESSİZLİĞİ BOZDU: ORTAK HAFIZAMIZ VAR

Konser sonrası sessizliğe bürünen Özcan Deniz, beklenen açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından duyurduğu mesajında şu ifadelere yer verdi, "Sizlerle 30 yıldır yüzlerce hikaye paylaştık. Bir kitaplık dolusu ortak hafızamız var. Ne olduğu ve neden 'veda' konuşması yaptığım şimdilik bana kalsın! Kaldığımız yerden devam. Tüm müzik severleri konserlerimize bekliyoruz. Sevgiler."
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu! Çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecek
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta en yüksek eylül ayı rekoru...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir
Gazze'ye Ulaşan İlk Gemi Ele Geçirildi!
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Milyarlarca lira kara para aklandı: Tüm süreci Kenan Tekdağ yönetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Yıllar Sonra Yeniden!
O Menajeri Kimse Karşılamadı!
Sahte iskânla yurt binasını otele çevirdiler
CHP’de meydan harbi! Kongreler savaş alanına döndü yumruklar konuştu
Bekir Develi Sumud Filosu'na Saldırı Anını Anlattı!
AK Parti’ye katılımlar sürüyor! 7 belediye başkanı bugün partiye katılacak
İBB trolleri lüks rezidanstan çıktı
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! İsrail'e ait gemiler müdahaleye başladı
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert çıkış! 'Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır'
İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek! Genel grev çağrısı yaptılar
Türkiye'den İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki
Sumud Filosu'ndan paylaştı! 'Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız'
ASELSAN'dan 'Bozkurt' heykeli! Ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı! 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'
Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Android Auto İki Özellik Kazandı!

Android Auto İki Özellik Kazandı!