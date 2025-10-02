Özcan Deniz'Den Gizemli Mesaj!

Ağabeyiyle yaşadığı tapu davası ve aile içi krizle gündeme gelen Özcan Deniz, İstanbul konserinde yaptığı 'veda' sözleriyle hayranlarını endişelendirmişti. Sessizliğini bozan ünlü sanatçı, 'Ne olduğu ve neden 'veda' konuşması yaptığım şimdilik bana kalsın!' diyerek merak uyandırdı, ancak sahnelere veda etmediğini ve konserlerine devam edeceğini açıkladı.

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Özcan Deniz, 22 yıl boyunca menajerliğini yürüten ağabeyi Ercan Deniz ile yollarını ayırmasının ardından aile içi krizle gündeme gelmişti. Tapu devri anlaşmazlıklarıyla başlayan süreç, tehdit iddiaları ve banka borçlarıyla daha da karmaşık bir hal aldı.İddiaya göre sanatçı, yıllar önce güven ilişkisi içinde bir taşınmazının tapusunu ağabeyinin üzerine kaydettirdi. Ancak tapuyu geri almak isteyince taraflar arasında ipler gerildi ve İstanbul'da tapu iptal davası açıldı.Bir yandan televizyon projeleri ve konser maratonuyla izleyicisinin karşısına çıkan Özcan Deniz, diğer yandan ağır bir aile dramı yaşadı. Kardeşiyle ilişkilerinin kopma noktasına geldiği iddia edilen Deniz, geçtiğimiz hafta İstanbul'da verdiği konserde yaptığı sözlerle hayranlarını endişelendirdi.Sanatçının, sahneden "Beni bir daha göremeyebilirsiniz" sözleriyle adeta vedalaşması, müzikseverler arasında "sahneyi bırakıyor mu?" sorusunu gündeme taşıdı.Konser sonrası sessizliğe bürünen Özcan Deniz, beklenen açıklamayı yaptı. Sosyal medya hesabından duyurduğu mesajında şu ifadelere yer verdi, "Sizlerle 30 yıldır yüzlerce hikaye paylaştık. Bir kitaplık dolusu ortak hafızamız var. Ne olduğu ve neden 'veda' konuşması yaptığım şimdilik bana kalsın! Kaldığımız yerden devam. Tüm müzik severleri konserlerimize bekliyoruz. Sevgiler."