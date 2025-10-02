Nesrin Cavadzade'Nin Depresyon Günleri!

En son meslektaşı Pamir Pekin'le aşk yaşayan, bu ilişkisi de çok kısa süren ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, samimi açıklamalarda bulundu.Zor günler geçirdiği zamanlar ne yaptığından bahseden Cavadzade, depresyona girince soluğu lahmacuncuda aldığını söyledi.Oyuncu, 'O benim depresyon yiyeceğim. Ne zaman kendimi kötü hissetsem lahmacun yerim. Ama lahmacun yediğim herkesle adım çıkıyor.Sevgilisi diye yazıyorlar. Bu durum kız arkadaşlarımla aramda geyik konusu oldu artık.' dedi.Nesrin Cavadzade; 'Al Yazmalım', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Aşk Tesadüfleri Sever 2', 'Yasak Elma' ve Sandık Kokusu gibi birçok projede izleyici karşısına çıkmıştı.