Hailey Bieber Kombiniyle Gündemde!

Anneliğinin birinci yılını tamamlamasının ardından cesur bir şekilde podyumlara dönen Hailey Bieber, bu kez Paris Moda Haftası'na damga vurdu.Son dönemin en popüler modellerinden biri olan Hailey Bieber, Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği kıyafetiyle de konuşuldu.Ünlü model, turuncu tonlarında ceketinin altına, beyaz dantel detaylı sarı renkli saten bir tulum giydi. Kombinini kahverengi çorap, çizme ve güneş gözlüğüyle tamamladı.Hailey Bieber, ceketini çıkararak sadece tulumla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü modelin cesur stiline övgü dolu mesajlar yağdı.