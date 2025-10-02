  • USD: 41,51 - 41,59
  • EURO: 48,75 - 48,84
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Hailey Bieber Kombiniyle Gündemde!

Paris Moda Haftası'na damga vuran dünyaca ünlü model Hailey Bieber, iç çamaşırını çağrıştıran kıyafetiyle gündem oldu.

Ekleme: 2.10.2025 - 09:29 Güncelleme: 2.10.2025 - 09:30 / Editör: Ozge Selin
Anneliğinin birinci yılını tamamlamasının ardından cesur bir şekilde podyumlara dönen Hailey Bieber, bu kez Paris Moda Haftası'na damga vurdu.

Hailey Bieber Kombiniyle Gündemde!

İÇ ÇAMAŞIRINI ANDIRDI

Son dönemin en popüler modellerinden biri olan Hailey Bieber, Paris Moda Haftası'nda tercih ettiği kıyafetiyle de konuşuldu.

CEKETİ ÇIKARIP POZ VERDİ

Ünlü model, turuncu tonlarında ceketinin altına, beyaz dantel detaylı sarı renkli saten bir tulum giydi. Kombinini kahverengi çorap, çizme ve güneş gözlüğüyle tamamladı.

Hailey Bieber, ceketini çıkararak sadece tulumla verdiği pozları Instagram sayfasında paylaştı. Ünlü modelin cesur stiline övgü dolu mesajlar yağdı.
Dışişleri Bakanlığı açıkladı! İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşları için gerekli girişimlerde bulunuldu
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu! Çağdaş Naziler eninde sonunda hesap verecek
Bakan Bolat açıkladı! İhracatta en yüksek eylül ayı rekoru...
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Sumud’a yapılan saldırı İsrail’in aleyhine dönecektir
Gazze'ye Ulaşan İlk Gemi Ele Geçirildi!
Can Holding soruşturmasında yeni detaylar! Milyarlarca lira kara para aklandı: Tüm süreci Kenan Tekdağ yönetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan İle Yıllar Sonra Yeniden!
O Menajeri Kimse Karşılamadı!
Sahte iskânla yurt binasını otele çevirdiler
CHP’de meydan harbi! Kongreler savaş alanına döndü yumruklar konuştu
Bekir Develi Sumud Filosu'na Saldırı Anını Anlattı!
AK Parti’ye katılımlar sürüyor! 7 belediye başkanı bugün partiye katılacak
İBB trolleri lüks rezidanstan çıktı
Sumud Filosu'nda saldırı alarmı! İsrail'e ait gemiler müdahaleye başladı
Ömer Çelik'ten İsrail'e sert çıkış! 'Filoya saldırı tüm insanlığa düşmanlıktır'
İtalya’nın en büyük sendikasından Küresel Sumud Filosu’na destek! Genel grev çağrısı yaptılar
Türkiye'den İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki
Sumud Filosu'ndan paylaştı! 'Bu gece İsrail tarafından tutuklanacağız'
ASELSAN'dan 'Bozkurt' heykeli! Ziyarete açıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F-35 mesajı! 'Trump'a para verdiğimizi hatırlattım'
Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

Covid 19 geri döndü! Vaka sayıları arttı

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

'Radar tuzağı' tartışmalarına son! Hız denetimlerinde yeni dönem

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

Yılan ihbar hattı kuruldu! Dev pitonlar sardı

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

TÜİK Açıkladı ' Yapay Zekayı En Fazla Kim Kullandı ? '

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Uranyum Sıkıntısı Çekilmeyecek!

Android Auto İki Özellik Kazandı!

Android Auto İki Özellik Kazandı!