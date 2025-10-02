Birce Akalay'ın Acı Günü!

Bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Birce Akalay, gerek sosyal medya paylaşımları gerekse de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Akalay son olarak aldığı ölüm haberiyle yıkıldı.Yaptığı paylaşımla acı haberi duyuran Birce Akalay, halasının vefat ettiğini açıkladı.Büyük bir üzüntü yaşayan oyuncu, paylaşımında "Değerli ve sevgili halam Arzu Akalay Ernak'ı kaybettik. Çok erken yaşta aramızdan ayrılan bu güzel kadına hayatıma tüm kattıkları için teşekkür ediyorum. Huzurla uyu." ifadelerini kullandı.Akalay Ernak'ın ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ernak'ın eşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Dünyanın en iyi kalpli insanını, 21 yıllık yol arkadaşımı kaybettik." dedi.