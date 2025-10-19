Mustafa Sandal'a Jest!

  • USD: 41,79 - 41,86
İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne aldı ve Mustafa Sandal’a ömür boyu geçerli ‘Global Sanatçı Vizesi’ verdi. Sandal için ayrıca oturum belgesi de düzenlendi.

Mustafa Sandal'a İngiltere'den ömürlük vize geldi. İngiltere Kültür Bakanlığı'na bağlı Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk sanatçıyı “uluslararası sanatçı” statüsüne alarak Sandal'a ömür boyu geçerli olan ‘Global Sanatçı Vizesi' verdi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre; Konsey'in söz konusu belgeyi İngiltere İçişleri Bakanlığı'na göndermesiyle, ünlü popçu için oturum belgesi de düzenlendi. İngiltere Kültür Bakanlığı'nın yazdığı resmi yazıda; Sandal'ın dünya çapındaki ödülleri, konserleri ve 8 dile çevrilen bestelerinin 24 ülkede liste başı olduğundan da söz edildi.

İngiliz hükümeti, Avrupa Birliği'nden ayrıldıktan sonra Ankara Antlaşması'nı yürürlükten kaldırarak vize ve oturum işlemlerini kısıtlamıştı.

GÜNLÜK VİZE BİLE VERMEMİŞLERDİ
2019 yılında ünlü piyanist Fazıl Say, geçen mayıs ayında da Athena grubu İngiltere'den vize alamadıkları için ülkede planlanan konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı. İngiltere, uluslararası başarıya sahip bilim insanları ile sanatçıları ülkeye çekmek ve üretimlerine imkân sağlamak amacıyla bu özel vize uygulamasını hayata geçirdi.
Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!

