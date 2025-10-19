Melike Şahin ve Selda Bağcan Buluştu...

Türk müziğinin öne çıkan isimlerinden Melike Şahin, 5. yılını İstanbul’daki Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’ndaki konseriyle kutladı. Biletleri günler öncesinde tükenen bu özel gecede Şahin, sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Gecenin en konuşulan anlarından biri de Türk müziğinin yaşayan efsanesi Selda Bağcan’ın sahneye davet edilmesi oldu.