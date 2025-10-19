Boşandıktan Bir Ay Sonra Sürpriz Aşk!

Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir'in 19 aylık evlilikleri 26 Eylül'de sona ermişti. Boşanalı bir ay olmayan Özdemir'in bir haftadır şarkıcı Elif Buse Doğan ile birlikte olduğu öne sürüldü.Murat Özdemir'in önceki akşam Kuruçeşme'deki Boaz Live adlı mekanda sahne alan Elif Buse Doğan'ı izlemeye gittiği, ikilinin daha sonra birlikte eğlendiği öğrenildi.Şimdi kulislerde Ebru Gündeş yine ihanete uğrayıp uğramadığı konuşuluyor.Öte yandan İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Murat Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.