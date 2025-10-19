  • USD: 41,79 - 41,86
Boşandıktan Bir Ay Sonra Sürpriz Aşk!

Ebru Gündeş’in tek celsede boşandığı eşi Murat Özdemir’in, genç türkücü Elif Buse Doğan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. “Evliliği ihanet mi bitirdi?” sorusu sosyal medyada gündem olurken, taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.

Ekleme: 19.10.2025 - 10:05 Güncelleme: 19.10.2025 - 10:07 / Editör: Ozge Selin / Kaynak: Posta
Ebru Gündeş ile iş insanı Murat Özdemir'in 19 aylık evlilikleri 26 Eylül'de sona ermişti. Boşanalı bir ay olmayan Özdemir'in bir haftadır şarkıcı Elif Buse Doğan ile birlikte olduğu öne sürüldü.

Murat Özdemir'in önceki akşam Kuruçeşme'deki Boaz Live adlı mekanda sahne alan Elif Buse Doğan'ı izlemeye gittiği, ikilinin daha sonra birlikte eğlendiği öğrenildi.

Boşandıktan Bir Ay Sonra Sürpriz Aşk!

Şimdi kulislerde Ebru Gündeş yine ihanete uğrayıp uğramadığı konuşuluyor.

Öte yandan İstanbul'da liderliğini Selahattin Yılmaz'ın yaptığı iddia edilen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturmada, Murat Özdemir de gözaltına alınmıştı. Özdemir, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.


Meteoroloji Uyardı! Kuvvetli Sağanak Geliyor...

O Marka O Ülkede Yok Sattı!

Apple O Modelin Üretimini Kısıtlıyor!

Fenomen İsim Kripto Para Girişimi Kuruyor!

Elektronik Sigarada Gizli Tehlike!

Samsung Erken Kanser Teşhis Testini Asya'ya Getiriyor!

