Ayrılık İddialarına Romantik Yanıt!

Üç yıllık evliliklerini 2024'te dünyaya gelen kızları Mira Milena ile taçlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy çifti, uzun süre boşanma haberleriyle magazin gündeminde yer aldı.Sosyal medyadan birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları ortaya çıkınca önce Berk Oktay'ın ‘Harman Yeri' dizisindeki rol arkadaşı Gülsüm Ali'yle aralarındaki yakınlaşmanın evde krize sebep olduğu iddia edildi. Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, sosyal medyada yeniden birbirlerini takip etmeye başladı.Oktay, Instagram hesabından ayrılık dedikodularına inat, eşi ve çocuğunun olduğu fotoğrafı ''Şükür sebebim ailem'' notuyla yayımlamıştı.Çıkan haberlerle ilgili dava açacaklarını belirten oyuncunun, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilgili yaptığı paylaşım yapmıştı.''Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de, yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim.'''EN KIYMETLİM'Ayrılık iddiaları bitmek bilmeyen çiftten yeni fotoğraf geldi. Berk Oktay, eşi Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan karesini Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu.Oktay'ın paylaşımında seçtiği Kenan Doğulu'nun 'En Kıymetlim' şarkısı ise dikkatlerden kaçmadı. İkili, boşanma iddialarına bu kareyle yeniden yanıt vermiş oldu.