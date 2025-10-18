  • USD: 41,79 - 41,86
Fatih Ürek için zor süreç

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek’in, geçtiğimiz günlerde evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılarak yoğun bakım ünitesine alındığı bildirilmişti. 59 yaşındaki ismin sağlık durumu ile ilgili endişe verici yeni iddialar gündeme geldi. Kalp krizi sırasında kalbinin durduğu dakikalarda beynine yeterli oksijen gitmemesi nedeniyle, Ürek’in beyin sapında hasar oluştuğu öne sürüldü.

Ekleme: 18.10.2025 - 13:30 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:31 / Editör: Ozge Selin
Evinde aniden fenalaşarak yere yığılan Fatih Ürek’e, olay yerine kısa sürede ulaşan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapılmış ve 20 dakika duran kalbi yeniden çalıştırılarak hastaneye sevk edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi devam eden şarkıcının ilk saatlerde bilincinin açık olduğu açıklansa da doktorlar sürecin hala kritik olduğunu belirtiyor. Uzmanlar, kalp krizi geçiren hastalarda ilk 48 saatin, ikinci bir kriz riski açısından en tehlikeli dönem olduğunu ifade ediyor.

BEYİN SAPINDA CİDDİ HASAR RİSKİ
Yoğun bakımda uyutularak tedavi edilen Ürek’in sağlık durumuna ilişkin yeni bir gelişme ise sevenlerini endişelendirdi. İddiaya göre, kalbinin durduğu süre boyunca beynin oksijensiz kalması, beyin sapında ciddi bir hasara neden oldu. Bu durumun sinir sistemi üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği ve uyandırıldığında bazı hayati fonksiyonlarında kalıcı hasarlar meydana gelebileceği öne sürüldü.

Fatih Ürek için zor süreç

MENAJERİ: DUALARINIZI EKSİK ETMEYİN
Fatih Ürek’in yoğun bakımdaki tedavisi, uzman sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürülüyor.

Fatih Ürek için zor süreç

Son olarak yoğun bakımda tedavisi süren ve halen uyutulan Fatih Ürek’in menajeri Mert Siliv, konuyla ilgili yazılı bir açıklama paylaştı. Siliv, Ürek’in durumunun ciddiyetini koruduğunu belirterek şunları söyledi:

"Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup, ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması hâlinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."
Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi

Eski tip ehliyette son günler! Yenilemeyenler 7 bin lira ödeyecek

Facebook'tan kullanıcılara 15 Aralık uyarısı! Uygulama tamamen kaldırılıyor

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

