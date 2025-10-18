Efsane oyuncu hastaneye kaldırıldı

Fransız medya organlarında yayınlanan haberlere göre 91 yaşındaki efsane oyuncu Brigitte Bardot, 3 haftadır hastanede yatıyor. Brigitte Bardot'un durumuyla ilgili çok fazla detay verilmese de hastalığının ciddi olduğu söyleniyor.Brigitte Bardot'ın Saint-Tropez’deki evinde kalırken durumu kötüleşince Toulon’da bulunan bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Ameliyat olduğu bildirilen Brigitte Bardot’un durumu yakın şekilde takip ediliyor.BRIGITTE BARDOT KİMDİR?28 Eylül 1934 doğumlu Brigitte Bardot, BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivistidir. En çok 1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak bilinir. Kadın bağımsızlığının sembolü olan Brigitte Bardot kariyeri boyunca birçok rolde oynadı.