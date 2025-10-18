  • USD: 41,79 - 41,86
  • EURO: 48,89 - 48,97
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Efsane oyuncu hastaneye kaldırıldı

Fransız sinemasının efsanelerinden 91 yaşındaki Brigitte Bardot'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Ekleme: 18.10.2025 - 13:33 Güncelleme: 18.10.2025 - 13:33 / Editör: Ozge Selin
Fransız medya organlarında yayınlanan haberlere göre 91 yaşındaki efsane oyuncu Brigitte Bardot, 3 haftadır hastanede yatıyor. Brigitte Bardot'un durumuyla ilgili çok fazla detay verilmese de hastalığının ciddi olduğu söyleniyor.

Brigitte Bardot'ın Saint-Tropez’deki evinde kalırken durumu kötüleşince Toulon’da bulunan bir hastaneye yatırıldığı öğrenildi. Ameliyat olduğu bildirilen Brigitte Bardot’un durumu yakın şekilde takip ediliyor.

BRIGITTE BARDOT KİMDİR?
28 Eylül 1934 doğumlu Brigitte Bardot, BAFTA ödülüne aday gösterilmiş eski Fransız sinema oyuncusu, manken, şarkıcı ve hayvan hakları aktivistidir. En çok 1950'lerin ve 1960'ların kadın figürü olarak bilinir. Kadın bağımsızlığının sembolü olan Brigitte Bardot kariyeri boyunca birçok rolde oynadı.

Efsane oyuncu hastaneye kaldırıldı
Özgür Özel yine Türkiye'yi şikayet etti! Bu kez adres Hollanda
CHP'nin İstanbul İl Kongresi yapılacak mı? YSK merak edilen kararı açıkladı
Antalya'da ulaşımı rahatlatacak yenilik! Bakan Uraloğlu açıkladı
RTÜK Başkanı Şahin, 'Artış var diyerek' işaret etti! 'Sokak Röportajı' açıklaması
MSB paylaştı: Hisar-O bir test atışını daha başarıyla gerçekleştirdi
Seyir halindeki İETT yoldan çıktı! E-5'te korku dolu anlar
Ulusal Döngüsel Ekonomi Planı devreye girdi! Bakan Kurum açıkladı
Türkiye ziyareti Alman basınında geniş yer buldu! “Ankara stratejik bir aktör”
Barış'tan şaşkına çeviren itiraf! 'Nedenini bilmiyorum ama...'
CHP İl Kongresi'ne durdurma talebi! YSK toplanma kararı aldı
İtiraflara rağmen Batı işkencelere sessiz! İsrail ile suç ortaklığı sürüyor
Trafikte yeni dönem! Bunu yapan yandı! 30 gün men edilecek
Otele böyle çöktüler! 25 milyon euro verip 60 milyon euro istediler
Uyuşturucu operasyonunda kan örnekleri alınmıştı: 8 ünlüde uyuşturucu tespit edildi
Beyaz Saray'da Trump-Zelenskiy zirvesi: Savaşı bitirmek istiyoruz
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' soruşturmasında 7. dalga operasyonu! 3 kişi tutuklandı!
CHP’li Adalar Belediyesi'nin bütün görevlerini imzalanan protokolle İBB’ye yaptırdığı ortaya çıktı
CHP'li Ankara'da ASKİ skandalı! Usta gazeteciye 'su faturası' tehdidi
DSİ uyardı, belediye dinlemedi! Bursa barajlarında su kalmadı
Dışişleri Bakanı Fidan: Gazze'de ateşkes kalıcı olmalı
Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi

Hafta sonu sağanak alarmı! Meteoroloji saat verdi

Eski tip ehliyette son günler! Yenilemeyenler 7 bin lira ödeyecek

Eski tip ehliyette son günler! Yenilemeyenler 7 bin lira ödeyecek

Facebook'tan kullanıcılara 15 Aralık uyarısı! Uygulama tamamen kaldırılıyor

Facebook'tan kullanıcılara 15 Aralık uyarısı! Uygulama tamamen kaldırılıyor

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak