Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!

Yeni anne Zeynep Tuğçe Bayat, oğlu Atlas’la geçirdiği keyifli anları takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor. Oyuncunun doğal hali ve esprili notu sosyal medyada beğeni topladı.

Ekleme: 17.10.2025 - 17:12 Güncelleme: 17.10.2025 - 17:15 / Editör: Ozge Selin
Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, anne olduktan sonra da sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Ocak ayında eşi Cansel Elçin’le ilk bebekleri Atlas’ı kucağına alan Bayat, paylaşımlarıyla takipçilerinin yüzünü güldürüyor.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!

Son paylaşımında oğluyla birlikte çekildiği kareleri yayımlayan oyuncu, gönderisine “Biraz da kendimi paylaşayım dedim ama sonuç yine Atlas Elçin! Neyse açılış ve kapanış benimle en azından, idare edin.” notunu düştü. Doğal haliyle dikkat çeken Bayat’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!

Ağustos 2020’de meslektaşı Cansel Elçin ile evlenen oyuncu, mutlu aile pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Çift, geçtiğimiz ocak ayında anne-baba olmanın heyecanını yaşamış ve bu özel anlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!

Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?

8 Şubat 1990 yılında Mersin’de doğan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini “Arka Sıradakiler” dizisiyle yaşayan Bayat, “Gönülçelen”, “Kiraz Mevsimi”, “Çilek Kokusu”, “Çocuklar Duymasın” ve “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda rol aldı. Güzelliği ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, 2020 yılında Cansel Elçin ile evlendi.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!

Cansel Elçin kimdir?

20 Eylül 1973’te İzmir’de doğan Cansel Elçin, eğitimini Fransa’da tamamladı. Uzun yıllar Paris’te tiyatro eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Elçin, “Hatırla Sevgili”, “Kırık Kanatlar” ve “Yalancı Yarim” dizileriyle tanındı. Hem oyunculuk hem yönetmenlik yapan Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!
Bugün Hava Nasıl Olacak? Mevsim Normaline Dönüyor Mu?

Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geliyor

Acil servislerde 'Covid' yoğunluğu! 'Yine varyantlarını görüyoruz!'

Spotify, Yapay Zeka Müzik Devrimi İçin Dev Ortaklığa İmza Attı

Kullanıcılar çılgına döndü! iMessage çalışmıyor: İşte çözümü

İstanbullular dikkat! 19 ve 29 Ekim'de bu yollar trafiğe kapatılacak

