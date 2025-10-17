Zeynep Tuğçe Bayat'tan yeni!

Oyuncu Zeynep Tuğçe Bayat, anne olduktan sonra da sosyal medyada aktifliğini sürdürüyor. Ocak ayında eşi Cansel Elçin’le ilk bebekleri Atlas’ı kucağına alan Bayat, paylaşımlarıyla takipçilerinin yüzünü güldürüyor.Son paylaşımında oğluyla birlikte çekildiği kareleri yayımlayan oyuncu, gönderisine “Biraz da kendimi paylaşayım dedim ama sonuç yine Atlas Elçin! Neyse açılış ve kapanış benimle en azından, idare edin.” notunu düştü. Doğal haliyle dikkat çeken Bayat’ın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.Ağustos 2020’de meslektaşı Cansel Elçin ile evlenen oyuncu, mutlu aile pozlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Çift, geçtiğimiz ocak ayında anne-baba olmanın heyecanını yaşamış ve bu özel anlarını sosyal medyada paylaşmıştı.Zeynep Tuğçe Bayat kimdir?8 Şubat 1990 yılında Mersin’de doğan Zeynep Tuğçe Bayat, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimleri aldı. İlk oyunculuk deneyimini “Arka Sıradakiler” dizisiyle yaşayan Bayat, “Gönülçelen”, “Kiraz Mevsimi”, “Çilek Kokusu”, “Çocuklar Duymasın” ve “Kuruluş Osman” gibi yapımlarda rol aldı. Güzelliği ve doğal tavırlarıyla dikkat çeken oyuncu, 2020 yılında Cansel Elçin ile evlendi.Cansel Elçin kimdir?20 Eylül 1973’te İzmir’de doğan Cansel Elçin, eğitimini Fransa’da tamamladı. Uzun yıllar Paris’te tiyatro eğitimi aldıktan sonra Türkiye’ye dönen Elçin, “Hatırla Sevgili”, “Kırık Kanatlar” ve “Yalancı Yarim” dizileriyle tanındı. Hem oyunculuk hem yönetmenlik yapan Elçin, Zeynep Tuğçe Bayat ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.